Set accessori per animali domestici
Il complemento ideale per le idropulitrici Kärcher: la borsa per accessori per animali domestici contiene pratici accessori sviluppati appositamente per la pulizia delicata dei cani.
Perfetto per la pulizia e la toelettatura dei cani: gli accessori nella borsa accessori per animali domestici sono ottimizzati per l'uso con le idropulitrici portatili Kärcher OC 3 e OC 4 per la pulizia delicata ma efficace degli amici a quattro zampe. La spazzola per animali appositamente sviluppata con pettine in silicone rimuove anche lo sporco più ostinato dal pelo. L'ugello a getto conico pulisce il pelo sporco e le zampe infangate in modo particolarmente delicato e accurato. Il morbido panno in microfibra assorbe molta acqua, è piacevole sul pelo del cane e non lascia odori sgradevoli. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella borsa in dotazione, realizzata in tessuto idrorepellente e che offre spazio anche per piccoli accessori aggiuntivi.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzolina per animaliLa spazzola per animali appositamente sviluppata con gommini massaggianti in silicone rimuove anche lo sporco ostinato dal pelo.
Getto a ventaglioL'ugello a getto conico è particolarmente delicato, rendendolo ideale per pulire accuratamente il pelo sporco e le zampe infangate.
Panno in microfibraIl soffice panno in microfibra può essere utilizzato per asciugare i cani subito dopo la pulizia. Il panno in microfibra assorbe molta acqua e previene la formazione di odori sgradevoli.
Sacca porta accessori SC 1
- Realizzato in tessuto lavabile in lavatrice e idrorepellente, ideale per viaggiare.
- Tutti gli accessori riposti in un unico posto e spazio extra per gli altri oggetti essenziali per portare a spasso il cane.
- La borsa può essere riposta nel serbatoio dell'acqua vuoto insieme al Kärcher OC 4.
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|220 x 220 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Animali domestici
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Stivali e scarponcini
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori