Set accessori per animali domestici

Il complemento ideale per le idropulitrici Kärcher: la borsa per accessori per animali domestici contiene pratici accessori sviluppati appositamente per la pulizia delicata dei cani.

Perfetto per la pulizia e la toelettatura dei cani: gli accessori nella borsa accessori per animali domestici sono ottimizzati per l'uso con le idropulitrici portatili Kärcher OC 3 e OC 4 per la pulizia delicata ma efficace degli amici a quattro zampe. La spazzola per animali appositamente sviluppata con pettine in silicone rimuove anche lo sporco più ostinato dal pelo. L'ugello a getto conico pulisce il pelo sporco e le zampe infangate in modo particolarmente delicato e accurato. Il morbido panno in microfibra assorbe molta acqua, è piacevole sul pelo del cane e non lascia odori sgradevoli. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella borsa in dotazione, realizzata in tessuto idrorepellente e che offre spazio anche per piccoli accessori aggiuntivi.

Caratteristiche e vantaggi
Set accessori per animali domestici: Spazzolina per animali
Spazzolina per animali
La spazzola per animali appositamente sviluppata con gommini massaggianti in silicone rimuove anche lo sporco ostinato dal pelo.
Set accessori per animali domestici: Getto a ventaglio
Getto a ventaglio
L'ugello a getto conico è particolarmente delicato, rendendolo ideale per pulire accuratamente il pelo sporco e le zampe infangate.
Set accessori per animali domestici: Panno in microfibra
Panno in microfibra
Il soffice panno in microfibra può essere utilizzato per asciugare i cani subito dopo la pulizia. Il panno in microfibra assorbe molta acqua e previene la formazione di odori sgradevoli.
Sacca porta accessori SC 1
  • Realizzato in tessuto lavabile in lavatrice e idrorepellente, ideale per viaggiare.
  • Tutti gli accessori riposti in un unico posto e spazio extra per gli altri oggetti essenziali per portare a spasso il cane.
  • La borsa può essere riposta nel serbatoio dell'acqua vuoto insieme al Kärcher OC 4.
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 80% poliestere, 20% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 220 x 220 x 100
Aree di applicazione
  • Animali domestici
  • Biciclette
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Stivali e scarponcini
  • Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
  • Passeggini
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Giocattoli e carretti
  • Vasi per fiori