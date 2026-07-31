Perfetto per la pulizia e la toelettatura dei cani: gli accessori nella borsa accessori per animali domestici sono ottimizzati per l'uso con le idropulitrici portatili Kärcher OC 3 e OC 4 per la pulizia delicata ma efficace degli amici a quattro zampe. La spazzola per animali appositamente sviluppata con pettine in silicone rimuove anche lo sporco più ostinato dal pelo. L'ugello a getto conico pulisce il pelo sporco e le zampe infangate in modo particolarmente delicato e accurato. Il morbido panno in microfibra assorbe molta acqua, è piacevole sul pelo del cane e non lascia odori sgradevoli. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella borsa in dotazione, realizzata in tessuto idrorepellente e che offre spazio anche per piccoli accessori aggiuntivi.