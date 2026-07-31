Da pulitore a vapore portatile a mocio in pochi secondi: il pratico set per la pulizia dei pavimenti EasyFix Large per SC 1 Multi lo rende possibile. È sufficiente collegare il panno universale per pavimenti Large all'ugello per pavimenti EasyFix Large tramite il sistema di aggancio e sgancio e collegare l'ugello ai due tubi di prolunga (ciascuno di 0,5 m) dell'SC 1 Multi per iniziare subito a pulire a fondo il pavimento duro. Il panno universale per pavimenti, con la sua speciale struttura ad anello, garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati eccellenti e igienicamente puliti negli angoli e nei bordi. Il set per la pulizia dei pavimenti EasyFix Large è incluso nella dotazione standard del modello SC 1 Multi & Up.