Il kit filtro H13 con un'elevata percentuale di carbone attivo con rivestimento antibatterico rimuove in modo affidabile un gran numero di sostanze nocive nell'aria con un grado di separazione del 99,95% per un diametro delle particelle di 0,3 µm. Il filtro intrappola polvere, polvere fine, particelle, aerosol, agenti patogeni e persino virus. Inoltre, il rivestimento antibatterico del materiale filtrante elimina germi e batteri ed è completato da uno strato di carbone attivo che filtra dall'aria odori, vapori chimici, COV (composti organici volatili) e altre sostanze nocive.