Questo set per idropulitrici è dotato di tubo da 4 metri, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect.

Questo set per idropulitrici è dotato di tubo da 4 metri, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect. Il tubo di 4 metri è utile per allargare l'area di lavoro dell'idropulitrice, mentre la pistola ad alta pressione ergonomica permette di lavorare senza sforzo anche per molto tempo. Infine l'adattatore è l'accessorio indispendabile per collegare facilmente e velocemente tubo e pistola.

Caratteristiche e vantaggi
Adattatore
  • Semplice separazione del tubo a pressione dalla pistola e dal dispositivo.
Tubo AP
  • Con adattatori Quick Connect per un attacco rapido.
Pistola Alta Pressione
  • Per lavoro ergonomico.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 40
Pressione max. (bar) 120
Lunghezza (m) 4
Colore nero
Peso (kg) 0,8
Peso con imballo (kg) 1,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 551 x 190 x 188
