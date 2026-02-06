Set tubo alta pressione 4m, pistola alta pressione
Questo set per idropulitrici è dotato di tubo da 4 metri, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect.
Caratteristiche e vantaggi
Adattatore
- Semplice separazione del tubo a pressione dalla pistola e dal dispositivo.
Tubo AP
- Con adattatori Quick Connect per un attacco rapido.
Pistola Alta Pressione
- Per lavoro ergonomico.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 40
|Pressione max. (bar)
|120
|Lunghezza (m)
|4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|551 x 190 x 188
Macchine compatibili
RICAMBI Set tubo alta pressione 4m, pistola alta pressione
