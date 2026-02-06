Questo set per idropulitrici è dotato di tubo da 4 metri, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect. Il tubo di 4 metri è utile per allargare l'area di lavoro dell'idropulitrice, mentre la pistola ad alta pressione ergonomica permette di lavorare senza sforzo anche per molto tempo. Infine l'adattatore è l'accessorio indispendabile per collegare facilmente e velocemente tubo e pistola.