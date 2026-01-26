Set ugelli Classic per lavasuperfici
Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.
Gli ugelli di ricambio di alta qualità consentono di sostituire facilmente gli ugelli degli accessori e sono adatti per sostituire gli ugelli dei pulitori di superficie T-Racer T 300 / T 350 per le gamme da K 2 a K 7. Include tre coppie di ugelli per diverse classi di prestazioni dell'idropulitrice e due staffe per fissarli in posizione.
Caratteristiche e vantaggi
ugelli di ricambio
- ugelli di ricambio facili e veloci da montare
- Alta qualità per una lunga durata.
Getto piatto ad alta pressione
- Anche la pulizia e l'allentamento dello sporco ostinato.
Potente pulizia ad alta pressione
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|17 x 17 x 18