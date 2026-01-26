Set ugelli Classic per lavasuperfici

Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.

Gli ugelli di ricambio di alta qualità consentono di sostituire facilmente gli ugelli degli accessori e sono adatti per sostituire gli ugelli dei pulitori di superficie T-Racer T 300 / T 350 per le gamme da K 2 a K 7. Include tre coppie di ugelli per diverse classi di prestazioni dell'idropulitrice e due staffe per fissarli in posizione.

Caratteristiche e vantaggi
ugelli di ricambio
  • ugelli di ricambio facili e veloci da montare
  • Alta qualità per una lunga durata.
Getto piatto ad alta pressione
  • Anche la pulizia e l'allentamento dello sporco ostinato.
Potente pulizia ad alta pressione
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 17 x 17 x 18
Macchine compatibili
Prodotti in gamma