Gli ugelli di ricambio di alta qualità consentono di sostituire facilmente gli ugelli degli accessori e sono adatti per sostituire gli ugelli dei pulitori di superficie T-Racer T 300 / T 350 per le gamme da K 2 a K 7. Include tre coppie di ugelli per diverse classi di prestazioni dell'idropulitrice e due staffe per fissarli in posizione.