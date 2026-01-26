Lavasuperfici T 350

Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.

Caratteristiche e vantaggi
Due ugelli rotanti a getto piatto
  • Perrformance elevate - ottimo per pulire aree grandi
Paraspruzzi
  • Pulizia senza schizzi
Regolazione della pressione
  • Adattamento continuo della pressione al rispettivo compito di pulizia.
  • Pulizia di superfici normali e delicate come legno e pietra.
Maniglia
  • Facile pulizia delle superfici verticali.
Effetto hovercraft
  • Il detergente per superfici si sprge sul pavimento e garantisce una facile pulizia.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 1,5
Peso con imballo (kg) 1,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 712 x 280 x 971
Aree di applicazione
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Terrazzo
  • Porte del garage
  • Piccole facciate di case
  • Patio, vialetti
  • Muri del giardino e in pietra
  • Sentieri
Accessori
RICAMBI Lavasuperfici T 350

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.