Lavasuperfici T 350
Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.
Caratteristiche e vantaggi
Due ugelli rotanti a getto piatto
- Perrformance elevate - ottimo per pulire aree grandi
Paraspruzzi
- Pulizia senza schizzi
Regolazione della pressione
- Adattamento continuo della pressione al rispettivo compito di pulizia.
- Pulizia di superfici normali e delicate come legno e pietra.
Maniglia
- Facile pulizia delle superfici verticali.
Effetto hovercraft
- Il detergente per superfici si sprge sul pavimento e garantisce una facile pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con imballo (kg)
|1,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|712 x 280 x 971
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Pure Home
- K 4 Universal
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus (2,5kW)
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- KHP 1
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo
- Porte del garage
- Piccole facciate di case
- Patio, vialetti
- Muri del giardino e in pietra
- Sentieri
Accessori
RICAMBI Lavasuperfici T 350
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.