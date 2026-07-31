Spazzola a rullo superfici in legno PCL

Equipaggiato in modo ottimale per la pulizia di aree in legno e pavimenti in WPC: con il set di 2 rulli per il PCL 3-18 rimuove lo sporco dall'area esterna in modo completo ed efficace.

Le spazzole a rullo sono state sviluppate appositamente per le superfici in legno e i pavimenti in WPC e consentono una pulizia profonda e delicata del patio. Le due spazzole a rullo del set sostituiscono le spazzole incluse nella fornitura del Lavasuperfici PCL 3-18. Sono facili da sostituire e non richiedono attrezzi.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia costante e profonda di aree in legno e pavimenti in WPC nell'area esterna
Buona resa superficiale e profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia di legno e WPC
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 134 x 100 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Terrazza
  • Balconi
  • Superfici di legno
  • Muschio verde
  • Muschio