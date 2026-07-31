Le spazzole a rullo sono state sviluppate appositamente per le superfici in legno e i pavimenti in WPC e consentono una pulizia profonda e delicata del patio. Le due spazzole a rullo del set sostituiscono le spazzole incluse nella fornitura del Lavasuperfici PCL 3-18. Sono facili da sostituire e non richiedono attrezzi.