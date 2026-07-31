Spazzola a rullo superfici in legno PCL

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia accurata e uniforme di superfici in legno e rivestimenti per pavimenti in WPC in aree esterne con buone prestazioni di superficie
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia di superfici in legno e rivestimenti in WPC
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 134 x 100 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Terrazza
  • Balconi
  • Superfici di legno
  • Muschio verde
  • Muschio