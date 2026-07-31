Spazzola a rullo superfici in legno PCL
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia accurata e uniforme di superfici in legno e rivestimenti per pavimenti in WPC in aree esterne con buone prestazioni di superficie
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia di superfici in legno e rivestimenti in WPC
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|134 x 100 x 100
Aree di applicazione
- Terrazza
- Balconi
- Superfici di legno
- Muschio verde
- Muschio