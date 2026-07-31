Il vostro partner ideale per la pulizia del patio: il set di spazzole a rullo da 2 pezzi è disponibile come accessorio per il PCL 3-18 ed è adatto per la pulizia profonda e delicata di piastrelle e lastre di pietra lisce con struttura superficiale sigillata. La sporcizia, come la vegetazione o il muschio, viene rimossa senza fatica. Le spazzole a rullo possono essere sostituite facilmente senza bisogno di attrezzi.