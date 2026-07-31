Spazzola a rullo superfici in pietra PCL

Set di 2 spazzole a rullo per la pulizia rapida di piastrelle in pietra lisce nell'area esterna. Compatibile con il pulitore per patio PCL 3-18.

Il vostro partner ideale per la pulizia del patio: il set di spazzole a rullo da 2 pezzi è disponibile come accessorio per il PCL 3-18 ed è adatto per la pulizia profonda e delicata di piastrelle e lastre di pietra lisce con struttura superficiale sigillata. La sporcizia, come la vegetazione o il muschio, viene rimossa senza fatica. Le spazzole a rullo possono essere sostituite facilmente senza bisogno di attrezzi.

Caratteristiche e vantaggi
Pulizia costante e profonda di piastrelle lisce in pietra nell'area esterna
Buone prestazioni e profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia di piastrelle lisce in pietra
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 134 x 100 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Terrazza
  • Balconi