Spazzola a rullo superfici in pietra PCL
Set di 2 spazzole a rullo per la pulizia rapida di piastrelle in pietra lisce nell'area esterna. Compatibile con il pulitore per patio PCL 3-18.
Il vostro partner ideale per la pulizia del patio: il set di spazzole a rullo da 2 pezzi è disponibile come accessorio per il PCL 3-18 ed è adatto per la pulizia profonda e delicata di piastrelle e lastre di pietra lisce con struttura superficiale sigillata. La sporcizia, come la vegetazione o il muschio, viene rimossa senza fatica. Le spazzole a rullo possono essere sostituite facilmente senza bisogno di attrezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia costante e profonda di piastrelle lisce in pietra nell'area esterna
Buone prestazioni e profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia di piastrelle lisce in pietra
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|134 x 100 x 100
Aree di applicazione
- Terrazza
- Balconi