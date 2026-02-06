Spazzola laterale
Due spazzole laterali spazzatrici con configurazione speciale delle spazzole per condizioni di bagnato. Adatto per le spazzatrici da S 500 a S 650.
Le spazzole laterali con configurazione a spazzola composta da setole standard e setole tre volte più dure sono ideali per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi. Ti consigliamo di usarlo, ad esempio, per spazzare via le foglie che si sono bagnate dalla pioggia e sono attaccate al terreno. Le spazzole laterali sono adatte per le spazzatrici da S 500 a S 650.
Caratteristiche e vantaggi
Configurazione speciale della spazzola composta da una miscela di setole standard e setole tre volte più dure
- Migliore forza di uscita per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi.
- Anche i rifiuti fini vengono spazzati in modo affidabile.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|grigio
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|252 x 252 x 51
Aree di applicazione
- Sentieri
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido