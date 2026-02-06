Spazzola laterale

Due spazzole laterali spazzatrici con configurazione speciale delle spazzole per condizioni di bagnato. Adatto per le spazzatrici da S 500 a S 650.

Le spazzole laterali con configurazione a spazzola composta da setole standard e setole tre volte più dure sono ideali per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi. Ti consigliamo di usarlo, ad esempio, per spazzare via le foglie che si sono bagnate dalla pioggia e sono attaccate al terreno. Le spazzole laterali sono adatte per le spazzatrici da S 500 a S 650.

Caratteristiche e vantaggi
Configurazione speciale della spazzola composta da una miscela di setole standard e setole tre volte più dure
  • Migliore forza di uscita per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi.
  • Anche i rifiuti fini vengono spazzati in modo affidabile.
Specifiche

Dati tecnici

Colore grigio
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 252 x 252 x 51
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Sentieri
  • All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido