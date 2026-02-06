Le spazzole laterali con configurazione a spazzola composta da setole standard e setole tre volte più dure sono ideali per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi. Ti consigliamo di usarlo, ad esempio, per spazzare via le foglie che si sono bagnate dalla pioggia e sono attaccate al terreno. Le spazzole laterali sono adatte per le spazzatrici da S 500 a S 650.