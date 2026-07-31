Stazione di aspirazione
Ancora più autonomia nella pulizia: con la stazione intelligente di autosvuotamento, il contenitore della polvere dell'RCV 5 viene svuotato automaticamente a intervalli regolari.
Con la stazione intelligente di auto-svuotamento, l'RCV 5 diventa ancora più autonomo, perché il contenitore della polvere viene svuotato automaticamente. In questo modo, all'utente viene risparmiato questo lavoro noioso e spesso sporco. La polvere e la sporcizia vengono semplicemente aspirate automaticamente nel sacchetto filtrante in pile di alta qualità non appena l'RCV 5 si inserisce nella stazione di ricarica e di auto-svuotamento, sia al termine di un'attività di pulizia che durante una ricarica intermedia. Lo sporco viene intrappolato in modo affidabile. Non potrebbe essere più semplice. Grazie alla funzione di ricarica della stazione di autosvuotamento, anche la batteria del robot viene ricaricata allo stesso tempo.
Caratteristiche e vantaggi
Svuotamento automatico della polvere
- Lo svuotamento automatico regolare del contenitore della polvere dell'RCV 5 consente al robot aspirapolvere di pulire autonomamente molto più a lungo.
- Non dovendo svuotare manualmente il contenitore della polvere dell'RCV 5, l'utente non deve entrare in contatto con polvere e sporco.
- Poiché il contenitore della polvere del robot aspirapolvere viene svuotato regolarmente, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata, il che significa ottimi risultati di pulizia ogni volta con l'RCV 5.
Sacchetto filtro in tessuto non tessuto
- Il sacchetto filtrante trattiene in modo affidabile la polvere e lo sporco.
- Lo sporco intrappolato viene smaltito in modo semplice e igienico.
- Quando il sacco filtrante viene estratto dalla stazione, si chiude automaticamente. Lo sporco rimane al sicuro nel sacchetto e la polvere non fuoriesce quando si cambia il sacchetto.
Gestione dei cavi integrata
- Il cavo di alimentazione della stazione di autosvuotamento può essere avvolto in modo ordinato grazie al sistema di gestione dei cavi montato sul retro della stazione di autosvuotamento: niente più cavi aggrovigliati.
Controllo tramite app
- Se necessario, la stazione di svuotamento automatico dell'RCV 5 può essere controllata tramite l'app per una maggiore comodità.
- L'aspirazione può essere attivata anche individualmente tramite l'app.
Compatibile con tutti i modelli RCV 5
- La stazione di autosvuotamento è compatibile con tutti i modelli RCV 5, anche con i dispositivi che dispongono già di una stazione di ricarica.
- Utilizzando il set di conversione in dotazione, è possibile convertire un RCV 5 esistente per il funzionamento con la stazione di auto-svuotamento in pochissimo tempo.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Volume sacchetto filtro (l)
|4
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|4,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|7,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|401 x 290 x 446
Dotazione
- Sacchetto filtro in tessuto non tessuto: 1 Pezzo(i)
- Contenitore per i rifiuti
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati
- tappeti a pelo corto
Accessori
RICAMBI Stazione di aspirazione
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