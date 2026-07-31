Con la stazione intelligente di auto-svuotamento, l'RCV 5 diventa ancora più autonomo, perché il contenitore della polvere viene svuotato automaticamente. In questo modo, all'utente viene risparmiato questo lavoro noioso e spesso sporco. La polvere e la sporcizia vengono semplicemente aspirate automaticamente nel sacchetto filtrante in pile di alta qualità non appena l'RCV 5 si inserisce nella stazione di ricarica e di auto-svuotamento, sia al termine di un'attività di pulizia che durante una ricarica intermedia. Lo sporco viene intrappolato in modo affidabile. Non potrebbe essere più semplice. Grazie alla funzione di ricarica della stazione di autosvuotamento, anche la batteria del robot viene ricaricata allo stesso tempo.