Non è bello vedere germogliare erbacce sui sentieri e sui muri. Ma è ancora più bello se la crescita indesiderata può essere rimossa rapidamente e senza sforzo - con la batteria WRE 4 e il diserbante WRE 18-55 di Kärcher. Grazie a un potente motore, all'elevata velocità e soprattutto al cinturino in setole di nylon, delicato sulle superfici e tuttavia molto efficace. Se una cinghia di setola si consuma, può essere sostituita in pochi passaggi senza attrezzi. E proprio così il lavoro può continuare: rimuovi rapidamente e accuratamente il muschio secco e le erbacce in una posizione che non affatica la schiena.