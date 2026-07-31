Striscia con setole
Cinturino in setola di ricambio in nylon per rimuovere senza fatica le erbacce, adatto per gli ergonomici diserbanti a batteria WRE 18-55 e WRE 4 di Kärcher.
Non è bello vedere germogliare erbacce sui sentieri e sui muri. Ma è ancora più bello se la crescita indesiderata può essere rimossa rapidamente e senza sforzo - con la batteria WRE 4 e il diserbante WRE 18-55 di Kärcher. Grazie a un potente motore, all'elevata velocità e soprattutto al cinturino in setole di nylon, delicato sulle superfici e tuttavia molto efficace. Se una cinghia di setola si consuma, può essere sostituita in pochi passaggi senza attrezzi. E proprio così il lavoro può continuare: rimuovi rapidamente e accuratamente il muschio secco e le erbacce in una posizione che non affatica la schiena.
Caratteristiche e vantaggi
Setole in nylon efficaci
Sostituzione spazzole senza attrezzi
- Per cambiare facilmente le setole usurate.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Quantità (Pezzo(i))
|3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|315 x 75 x 18
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Muschio
- Erbe