Per rimuovere erbacce e muschio da tutte le superfici dure: il rimuovi erbacce WRE 18-55 Battery con l'innovativa testina a setole e la possibilità di sostituire facilmente i ricambi.

Il rimuovi erbacce WRE 18-55 Battery rende possibile la rimozione delle erbacce in modo inovativo ed evita lo sforzo alla schiena. Grazie alla combinazione di un motore potente che permette alla setole di raggiungere un'alta velocità di rotazioni, della testina regolabile e delle resistenti setole di nylon, assicura che l'erba secca e le erbacce siano rimosse senza sforzo da qualsiasi superficie esterna. In più, l'anello di setole può essere semplicemente sostituito senza l'utilizzo di attrezzi grazie al nuovo sistema di bloccaggio. Il design ergonomico inoltre garantisce il massimo confort durante il lavoro senza bisogno di sforzare la schiena. Il batteria e il caricabatterie non sono inclusi nella confezione.

Caratteristiche e vantaggi
Toglierbacce a batteria WRE 18-55: Spazzola innovativa in nylon
Spazzola innovativa in nylon
Setole in nylon appositamente allineate e un'elevata velocità di rotazione della spazzola per la rimozione superficiale di muschio secco ed erbacce.
Toglierbacce a batteria WRE 18-55: Assistenza di prossimità
Assistenza di prossimità
La semisfera girevole a 360° sul cappuccio favorisce una postura di lavoro ottimale senza sforzo.
Toglierbacce a batteria WRE 18-55: Sostituzione delle setole senza utilizzo di attrezzi
Sostituzione delle setole senza utilizzo di attrezzi
Per cambiare facilmente le setole usurate.
Testina rotante
  • Gli angoli possono essere regolati individualmente per adattarsi alle diverse situazioni e alle persone di diverse altezze.
Maniglia telescopica in alluminio
  • Consente una posizione di lavoro eretta, anche per persone di altezze diverse.
Design ergonomico
  • Comoda posizione di lavoro che facilita anche la schiena.
Anello per appendere il dispositivo integrato nell'impugnatura
  • Per semplice un stoccaggio / sospensione.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Garantisce la massima mobilità e flessibilità.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Velocità della spazzola (rpm) 2300 - 2800
Diametro spazzole (mm) 180
Materiale setole Nylon
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) circa. 15 (2,5 Ah) / circa. 30 (5,0 Ah)
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 2,9
Peso con imballo (kg) 4,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1320 x 230 x 380

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Pista setole: 2 Pezzo(i)

Dotazione

  • Paraspruzzi
  • Posizione di fermo
  • Maniglia telescopica in alluminio
  • Gancio per stoccaggio
  • Tasto di sicurezza
Aree di applicazione
  • Muschio
  • Erbe
  • Superfici in pietra
