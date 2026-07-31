Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile
Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.
Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 × 0,55 m)
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Materiale
|acciaio inossidabile
|Lunghezza (mm)
|550
|Colore
|argento
|Peso (kg)
|0,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|551 x 80 x 39