Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile

Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.

Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 × 0,55 m)

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Quantità (Pezzo(i)) 2
Materiale acciaio inossidabile
Lunghezza (mm) 550
Colore argento
Peso (kg) 0,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 551 x 80 x 39
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