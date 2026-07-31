Bidone aspiratutto NT 30/1 Tact Te H
L'NT 30/1 Tact Te H è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 30litri, sistema di pulizia filtro automatico TACT, adatto per aspirare polveri nocive di classe H, con presa elettroutensile.
L'NT 30/1 Tact Te H è un aspiratore solido-liquidi conforme alla normativa per l'aspirazione di polveri nocive di classe H comprese le polveri di amianto. E' un prodotto compatto il cui sistema filtrante non solo trattiene grandi quantità di polvere nocive ma anche altre polveri sottili che si depositano in totale sicurezza nel vano raccolta. Lo scuotifiltro automatico mantiene alte le prestazioni. L'operatore può lavorare con questo prodotto a lungo ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 30 l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo resistenti all'olio. L'interruttore principale è posizionato sulla testata in alto ed è un selettore girevole grande ed intuitivo, che rende l'uso di questo articolo molto facile. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro. La presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di filtrazione con filtro H e sistema di pulizia del filtro TactIl filtro è efficiente al 99,995% per le polveri non nocive che si depositano direttamente nel vano raccolta. Maggiore sicurezza dovuta allo scuotifiltro che mantiene alto e costante il livello di aspirazione
Soddisfa la legislazione sull'aspirazione delle polveri di classe H comprese le polveri di amianto TRGS 519Per l'aspirazione di polveri di amianto, per legge, vanno utilizzati solo apsiratori conformi alla normativa.
Certificazione ACDOmologato per l'aspirazione di polveri combustibili. Certificato secondo IEC 60335-2-69:2021. Maggiore sicurezza per l'utente.
Sistema di pulizia del filtro controllato dal sensore Tact
- Frequenza ottimale di pulizia del filtro in base alle esigenze.
- Emissione di rumore ridotta al minimo.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
- Maggiore sicurezza per l'utente.
- Dissipazione della carica elettrostatica.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche.
Presa elettroutensile con on/off automatico
- L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere
- Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico.
- Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Aspiratore di sicurezza per polveri classe H
- Efficienza di filtrazione del 99,995%.
- Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico.
- Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Filtro di sicurezza/HEPA pieghettato piatto
- Certificato per polvere di classe H. Grado di separazione della polvere: 99,995%.
- Materiale in fibra PES con doppio rivestimento in PTFE: resistente alla putrefazione e all'umidità.
- Ideale per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano.
Adattatore per utensili elettrici
- Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici.
- Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa.
- Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|74
|Vuoto (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|30
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Materiale del cavo
|Gomma da cancellare
|livello di pressione sonora (dB(A))
|69
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|14,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|19,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sacchetto filtro di sicurezza: 1 Pezzo(i)
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: acciaio inossidabile
- Curva: Elettricamente conduttivo
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta per fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Filtro a pieghe piatte: PTFE HEPA
- Sacchetto filtro in PE: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Sistema antistatico
- Paraurti robusto
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
- Materiale del contenitore: Plastica
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Aree di applicazione
- Aspiratore di sicurezza per polvere di classe H che trattiene le polveri pericolose e cancerogene
- Per aspirare polvere fine e sporco grossolano
- Autorizzazione per la rimozione dell'amianto secondo la normativa tedesca sulla salute e sicurezza sul lavoro TRGS 519
- Adatto per l'aspirazione di polveri combustibili secondo la norma ACD IEC 60335-2-69:2021 (Apparecchi per l'aspirazione di polveri combustibili)