L'NT 30/1 Tact Te H è un aspiratore solido-liquidi conforme alla normativa per l'aspirazione di polveri nocive di classe H comprese le polveri di amianto. E' un prodotto compatto il cui sistema filtrante non solo trattiene grandi quantità di polvere nocive ma anche altre polveri sottili che si depositano in totale sicurezza nel vano raccolta. Lo scuotifiltro automatico mantiene alte le prestazioni. L'operatore può lavorare con questo prodotto a lungo ed in totale sicurezza. Il vano raccolta da 30 l può contenere sia solidi sia liquidi ed è molto robusto grazie anche al paraurti e alle rotelle in metallo resistenti all'olio. L'interruttore principale è posizionato sulla testata in alto ed è un selettore girevole grande ed intuitivo, che rende l'uso di questo articolo molto facile. Gli accessori di nuova generazione trovano tutti posto sull'aspiratore. La testata piatta rivestita di gomma è un ottimo appoggio per cassette degli attrezzi e altri utensili da lavoro. La presa elettroutensile integrata si attiva e si disattiva con l'elettroutensile.