NT 27/1 Me è un aspiratore solidi-liquidi compatto facile da usare, manovrabile per tutte le applicazioni professionali. La sua grande forza aspirante viene generata da una potente turbina. L’aspiratore è dotato di filtro a cartuccia in PES lavabile che permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi, un galleggiante meccanico che interrompe l'aspirazione quando il livello nel vano raccolta è alla massima altezza, garantendo una maggiore durata ed un lavoro più sicuro. Pratico sistema a clip. Cinque rotelle garantiscono eccellente manovrabilità e stabilità. La testata fornisce un pratico piano d’appoggio per gli accessori. NT 27/1 Me è caratterizzato inoltre dal supporto accessori e da un gancio per riporre il cavo di alimentazione. L’ergonomica maniglia di trasporto con supporto per il tubo di aspirazione rende facile trasportare e spostare l'aspiratore. NT 27/1 Me è dotato di un robusto paracolpi chge garantisce completa protezione dagli urti sia per la macchina sia per le pareti, le attrezzature e i mobili. Anche il corpo macchina in acciaio inox, resistente alla corrosione ed agli acidi, garantisce una lunga durata della macchina.