Bidone aspiratutto NT 27/1 Me

NT 27/1 Me è un aspiratore solidi-liquidi potente, ideale per l’utilizzo professionale. E’ super compatto e dotato di vano in acciaio inox resistente.

NT 27/1 Me è un aspiratore solidi-liquidi compatto facile da usare, manovrabile per tutte le applicazioni professionali. La sua grande forza aspirante viene generata da una potente turbina. L’aspiratore è dotato di filtro a cartuccia in PES lavabile che permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi, un galleggiante meccanico che interrompe l'aspirazione quando il livello nel vano raccolta è alla massima altezza, garantendo una maggiore durata ed un lavoro più sicuro. Pratico sistema a clip. Cinque rotelle garantiscono eccellente manovrabilità e stabilità. La testata fornisce un pratico piano d’appoggio per gli accessori. NT 27/1 Me è caratterizzato inoltre dal supporto accessori e da un gancio per riporre il cavo di alimentazione. L’ergonomica maniglia di trasporto con supporto per il tubo di aspirazione rende facile trasportare e spostare l'aspiratore. NT 27/1 Me è dotato di un robusto paracolpi chge garantisce completa protezione dagli urti sia per la macchina sia per le pareti, le attrezzature e i mobili. Anche il corpo macchina in acciaio inox, resistente alla corrosione ed agli acidi, garantisce una lunga durata della macchina.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 27/1 Me: Supporto accessori integrato
Supporto accessori integrato
Il cavo trova posto sul retro della macchina I tubi di aspirazione e gli accessori vengono allocati in modo sicuro e comodo sulla macchina, quindi risultano sempre a portata di mano.
Bidone aspiratutto NT 27/1 Me: Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
Facile passaggio dalla modalità aspirapolvere per liquidi a quella per solidi. Non è necessario asciugare il filtro a cartuccia PES prima dell'uso. Sostenibilità: il filtro a cartuccia PES è lavabile.
Bidone aspiratutto NT 27/1 Me: Chiusure di metallo
Chiusure di metallo
Le chiusure in metallo sono ermetiche.
Paraurti
  • Paraurti tondo per proteggere l'aspiratore e i componenti interni
Sistema galleggiante
  • Filtro a cartuccia PES resiste all'umidità e consente di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza difficoltà e senza dover, quindi, essere rimosso. Classe di polvere certificata L.
  • Il sistema galleggainte interrompe l'aspirazione quando i liquidi aspirati nel serbatoio raggiungono il massimo livello consentito.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 72
Aspirazione (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacità del contenitore (l) 27
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 71
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 7,8
Peso con imballo (kg) 11,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 420 x 420 x 540

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Carta
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: PES

Dotazione

  • Paracolpi
  • Classe di protezione: II
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 27/1 Me
Aree di applicazione
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
