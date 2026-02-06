Bidone aspiratutto NT 27/1 Me
NT 27/1 Me è un aspiratore solidi-liquidi potente, ideale per l’utilizzo professionale. E’ super compatto e dotato di vano in acciaio inox resistente.
NT 27/1 Me è un aspiratore solidi-liquidi compatto facile da usare, manovrabile per tutte le applicazioni professionali. La sua grande forza aspirante viene generata da una potente turbina. L’aspiratore è dotato di filtro a cartuccia in PES lavabile che permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi, un galleggiante meccanico che interrompe l'aspirazione quando il livello nel vano raccolta è alla massima altezza, garantendo una maggiore durata ed un lavoro più sicuro. Pratico sistema a clip. Cinque rotelle garantiscono eccellente manovrabilità e stabilità. La testata fornisce un pratico piano d’appoggio per gli accessori. NT 27/1 Me è caratterizzato inoltre dal supporto accessori e da un gancio per riporre il cavo di alimentazione. L’ergonomica maniglia di trasporto con supporto per il tubo di aspirazione rende facile trasportare e spostare l'aspiratore. NT 27/1 Me è dotato di un robusto paracolpi chge garantisce completa protezione dagli urti sia per la macchina sia per le pareti, le attrezzature e i mobili. Anche il corpo macchina in acciaio inox, resistente alla corrosione ed agli acidi, garantisce una lunga durata della macchina.
Caratteristiche e vantaggi
Supporto accessori integratoIl cavo trova posto sul retro della macchina I tubi di aspirazione e gli accessori vengono allocati in modo sicuro e comodo sulla macchina, quindi risultano sempre a portata di mano.
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidiFacile passaggio dalla modalità aspirapolvere per liquidi a quella per solidi. Non è necessario asciugare il filtro a cartuccia PES prima dell'uso. Sostenibilità: il filtro a cartuccia PES è lavabile.
Chiusure di metalloLe chiusure in metallo sono ermetiche.
Paraurti
- Paraurti tondo per proteggere l'aspiratore e i componenti interni
Sistema galleggiante
- Filtro a cartuccia PES resiste all'umidità e consente di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza difficoltà e senza dover, quindi, essere rimosso. Classe di polvere certificata L.
- Il sistema galleggainte interrompe l'aspirazione quando i liquidi aspirati nel serbatoio raggiungono il massimo livello consentito.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|72
|Aspirazione (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacità del contenitore (l)
|27
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|71
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|7,8
|Peso con imballo (kg)
|11,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|420 x 420 x 540
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Carta
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: PES
Dotazione
- Paracolpi
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido