Bidone aspiratutto NT 48/1

Si tratta di un aspiratore solidi-liquidi robusto, funzionale e potente, ergonomico e dimensioni compatte. Ideato per le esigenze di imprese di pulizia, settore Automotive ed artigiani.

L'NT 48/1 amplia la classe base degli aspiratori solidi-liquidi ad 1 motore. Robusto, economico e versatile, ideale per le imprese di servizi e nell'industria automobilistica. Cartuccia filtro con ampia superficie filtrante (0,8 m²) garantisce una costante forza d‘aspirazione. L'affidabile sistema a galleggiante garantisce un'interruzione sicura del flusso d'aria da parte di tutti i fluidi assorbiti e il tubo di evacuazione (ø 33 mm) permette di scaricare con la massima sicurezza i liquidi aspirati. Maniglia integrata per spostare la macchina anche in presenza di soglie e gradini. Robusto telaio dotato di grandi ruote e rotelle in metallo, una con freno. Il coperchio del vano raccolta funge da piano d‘appoggio per utensili e accessori, accessibili in qualsiasi momento.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 48/1: Meccanismo di svuotamento serbatoio
Meccanismo di svuotamento serbatoio
Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per elimanre i liquidi aspirati.
Bidone aspiratutto NT 48/1: Vano porta accessori
Vano porta accessori
Gli accessori trovano posto nella parte posteriore dell'aspiratore.
Bidone aspiratutto NT 48/1: Chiusure di metallo
Chiusure di metallo
Le chiusure in metallo sono ermetiche.
Gancio portacavo
  • Il cavo di rete trova posto sulla macchina
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 72
Aspirazione (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacità del contenitore (l) 48
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 71
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 10,2
Peso con imballo (kg) 14,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Carta
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: PES
  • Tubo di evacuazione

Dotazione

  • Paracolpi
  • Classe di protezione: II
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 48/1
