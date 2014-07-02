Bidone aspiratutto NT 48/1
Si tratta di un aspiratore solidi-liquidi robusto, funzionale e potente, ergonomico e dimensioni compatte. Ideato per le esigenze di imprese di pulizia, settore Automotive ed artigiani.
L'NT 48/1 amplia la classe base degli aspiratori solidi-liquidi ad 1 motore. Robusto, economico e versatile, ideale per le imprese di servizi e nell'industria automobilistica. Cartuccia filtro con ampia superficie filtrante (0,8 m²) garantisce una costante forza d‘aspirazione. L'affidabile sistema a galleggiante garantisce un'interruzione sicura del flusso d'aria da parte di tutti i fluidi assorbiti e il tubo di evacuazione (ø 33 mm) permette di scaricare con la massima sicurezza i liquidi aspirati. Maniglia integrata per spostare la macchina anche in presenza di soglie e gradini. Robusto telaio dotato di grandi ruote e rotelle in metallo, una con freno. Il coperchio del vano raccolta funge da piano d‘appoggio per utensili e accessori, accessibili in qualsiasi momento.
Caratteristiche e vantaggi
Meccanismo di svuotamento serbatoioIl tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per elimanre i liquidi aspirati.
Vano porta accessoriGli accessori trovano posto nella parte posteriore dell'aspiratore.
Chiusure di metalloLe chiusure in metallo sono ermetiche.
Gancio portacavo
- Il cavo di rete trova posto sulla macchina
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|72
|Aspirazione (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacità del contenitore (l)
|48
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|71
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|10,2
|Peso con imballo (kg)
|14,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Carta
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: PES
- Tubo di evacuazione
Dotazione
- Paracolpi
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno