L'NT 48/1 amplia la classe base degli aspiratori solidi-liquidi ad 1 motore. Robusto, economico e versatile, ideale per le imprese di servizi e nell'industria automobilistica. Cartuccia filtro con ampia superficie filtrante (0,8 m²) garantisce una costante forza d‘aspirazione. L'affidabile sistema a galleggiante garantisce un'interruzione sicura del flusso d'aria da parte di tutti i fluidi assorbiti e il tubo di evacuazione (ø 33 mm) permette di scaricare con la massima sicurezza i liquidi aspirati. Maniglia integrata per spostare la macchina anche in presenza di soglie e gradini. Robusto telaio dotato di grandi ruote e rotelle in metallo, una con freno. Il coperchio del vano raccolta funge da piano d‘appoggio per utensili e accessori, accessibili in qualsiasi momento.