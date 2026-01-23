NT 27/1 è un aspiratore solidi-liquidi compatto facile da usare e manovrabile per tutte le applicazioni professionali. La turbina è potente perciò la forza di aspirazione è elevata. L’aspiratore è equipaggiato con filtro a cartuccia, un galleggiante meccanico interrompe l'aspirazione quando il livello nel vano raccolta è alla massima altezza, garantendo una maggiore durata ed un lavoro più sicuro. Il pratico sistema a clip assicura un veloce e semplice cambio degli accessori. Cinque rotelle orientabili garantiscono ottima trasportabilità ed eccellente manovrabilità ed alta stabilità. La parte superiore della testata, come tutto il corpo della macchina, è realizzata in materiale plastico anti-urto e fornisce un pratico piano d’appoggio per gli accessori. L'NT 27/1 è caratterizzato inoltre dal supporto accessori e da un gancio per riporre il cavo di alimentazione. L’ergonomica maniglia di trasporto con supporto per il tubo di aspirazione rende facile trasportare e spostare l'aspiratore completo di tutti gli accessori. L'NT 27/1 è provvisto di un robusto paracolpi a completa protezione dagli urti sia per la macchina sia per le pareti, le attrezzature e i mobili.