Nei cantieri e nelle officine si trovano quotidianamente tutti i tipi di polveri sottili pericolose, talvolta respirabili. Grazie al nuovo sistema di pulizia dei filtri completamente automatizzato, il nostro compatto aspiratore solidi-liquidi NT 30/1 Tact Te M rimuove quantità di polveri sottili mai raggiunte prima, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione del 99,9%. Il sistema di pulizia dei filtri e la potenza di aspirazione sono sempre monitorati e regolati da un'elettronica controllata da sensori. Grazie alla presa di corrente integrata con funzione di autoavvio e al sistema antistatico completo (compresi gli accessori conduttivi), il dispositivo è ideale per l'aspirazione diretta su elettroutensili che generano polvere. Gli accessori di nuova concezione possono essere riposti in modo sicuro sul dispositivo. La polvere, depositata sul pavimento o sulle macchine, viene aspirata senza sforzo e raccolta nel contenitore da 30 litri con rotelle e paraurti in metallo che lo rendono .