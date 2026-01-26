Bidone aspiratutto NT 30/1 Tact Te M
L'NT 30/1 Tact Te M è un aspiratore solidi-liquidi con vano raccolta da 30 litri, sistema di pulizia filtro Tact e presa elettroutenile. Aspira in modo sicuro polveri di classe M.
Nei cantieri e nelle officine si trovano quotidianamente tutti i tipi di polveri sottili pericolose, talvolta respirabili. Grazie al nuovo sistema di pulizia dei filtri completamente automatizzato, il nostro compatto aspiratore solidi-liquidi NT 30/1 Tact Te M rimuove quantità di polveri sottili mai raggiunte prima, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione del 99,9%. Il sistema di pulizia dei filtri e la potenza di aspirazione sono sempre monitorati e regolati da un'elettronica controllata da sensori. Grazie alla presa di corrente integrata con funzione di autoavvio e al sistema antistatico completo (compresi gli accessori conduttivi), il dispositivo è ideale per l'aspirazione diretta su elettroutensili che generano polvere. Gli accessori di nuova concezione possono essere riposti in modo sicuro sul dispositivo. La polvere, depositata sul pavimento o sulle macchine, viene aspirata senza sforzo e raccolta nel contenitore da 30 litri con rotelle e paraurti in metallo che lo rendono .
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di pulizia del filtro controllato dal sensore TactFrequenza ottimale di pulizia del filtro in base alle esigenze. Emissione di rumore ridotta al minimo.
Efficienza filtro 99,9%Protegge la salute dal particolato respirabile. Testato secondo la classe di polvere M.
Certificazione ACDOmologato per l'aspirazione di polveri combustibili. Certificato secondo IEC 60335-2-69:2021. Maggiore sicurezza per l'utente.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
- Maggiore sicurezza per l'utente.
- Dissipazione della carica elettrostatica.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche.
Presa elettroutensile con on/off automatico
- L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere
- Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico.
- Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Filtrazione aria fredda
- Prolunga la durata utile della turbina.
Aspiratore di sicurezza classe M
- Efficienza di filtrazione del 99,9%.
- Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico.
- Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Filtro pieghettato piatto Wet & Dry
- Certificato per polvere di classe M. Grado di separazione della polvere: 99,9%.
- Materiale in fibra PES con rivestimento in PTFE: resistente alla putrefazione e all'umidità.
- Ideale per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano.
Adattatore per utensili elettrici
- Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici.
- Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa.
- Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|30
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Materiale del cavo
|Gomma da cancellare
|Rumorosità (dB(A))
|69
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|14,2
|Peso con imballo (kg)
|19,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Curva: Elettricamente conduttivo
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Filtro plissettato piatto: PES con rivestimento in PTFE
- Sacchetto filtro in PE: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Sistema antistatico
- Paracolpi
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
- Classe polvere: M
- Materiale vano di raccolta: Plastica
Videos
Aree di applicazione
- Aspirazione delle ploveri di classe M e delle polveri fini
- Per aspirare polvere fine e sporco grossolano
- Per aspirare liquidi e sporco umido
- Per l'estrazione di tutti i tipi di polvere di roccia, polvere di legno, polvere di ceramica, ecc.
- Adatto per l'aspirazione di polveri combustibili secondo la norma ACD IEC 60335-2-69:2021 (Apparecchi per l'aspirazione di polveri combustibili)