L'NT 30/1 Tact Te M è un aspiratore solidi-liquidi con vano raccolta da 30 litri, sistema di pulizia filtro Tact e presa elettroutenile. Aspira in modo sicuro polveri di classe M.

Nei cantieri e nelle officine si trovano quotidianamente tutti i tipi di polveri sottili pericolose, talvolta respirabili. Grazie al nuovo sistema di pulizia dei filtri completamente automatizzato, il nostro compatto aspiratore solidi-liquidi NT 30/1 Tact Te M rimuove quantità di polveri sottili mai raggiunte prima, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione del 99,9%. Il sistema di pulizia dei filtri e la potenza di aspirazione sono sempre monitorati e regolati da un'elettronica controllata da sensori. Grazie alla presa di corrente integrata con funzione di autoavvio e al sistema antistatico completo (compresi gli accessori conduttivi), il dispositivo è ideale per l'aspirazione diretta su elettroutensili che generano polvere. Gli accessori di nuova concezione possono essere riposti in modo sicuro sul dispositivo. La polvere, depositata sul pavimento o sulle macchine, viene aspirata senza sforzo e raccolta nel contenitore da 30 litri con rotelle e paraurti in metallo che lo rendono .

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di pulizia del filtro controllato dal sensore Tact
Frequenza ottimale di pulizia del filtro in base alle esigenze. Emissione di rumore ridotta al minimo.
Efficienza filtro 99,9%
Protegge la salute dal particolato respirabile. Testato secondo la classe di polvere M.
Certificazione ACD
Omologato per l'aspirazione di polveri combustibili. Certificato secondo IEC 60335-2-69:2021. Maggiore sicurezza per l'utente.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
  • Maggiore sicurezza per l'utente.
  • Dissipazione della carica elettrostatica.
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche.
Presa elettroutensile con on/off automatico
  • L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere
  • Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico.
  • Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Filtrazione aria fredda
  • Prolunga la durata utile della turbina.
Aspiratore di sicurezza classe M
  • Efficienza di filtrazione del 99,9%.
  • Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico.
  • Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Filtro pieghettato piatto Wet & Dry
  • Certificato per polvere di classe M. Grado di separazione della polvere: 99,9%.
  • Materiale in fibra PES con rivestimento in PTFE: resistente alla putrefazione e all'umidità.
  • Ideale per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano.
Adattatore per utensili elettrici
  • Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici.
  • Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa.
  • Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 74
Aspirazione (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 30
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Materiale del cavo Gomma da cancellare
Rumorosità (dB(A)) 69
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 14,2
Peso con imballo (kg) 19,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Curva: Elettricamente conduttivo
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
  • Bocchetta fessure
  • Sistema on/off automatico per elettroutensili
  • Filtro plissettato piatto: PES con rivestimento in PTFE
  • Sacchetto filtro in PE: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • ON/OFF automatico dell'elettroutensile
  • Sistema antistatico
  • Paracolpi
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
  • Classe polvere: M
  • Materiale vano di raccolta: Plastica
Aree di applicazione
  • Aspirazione delle ploveri di classe M e delle polveri fini
  • Per aspirare polvere fine e sporco grossolano
  • Per aspirare liquidi e sporco umido
  • Per l'estrazione di tutti i tipi di polvere di roccia, polvere di legno, polvere di ceramica, ecc.
  • Adatto per l'aspirazione di polveri combustibili secondo la norma ACD IEC 60335-2-69:2021 (Apparecchi per l'aspirazione di polveri combustibili)
