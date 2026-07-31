Tubo flessibile a getto confezionato 5 m
Tubo di prolunga per getto di ghiaccio secco L2P. Questa semplice estensione del tubo di spruzzatura è un modo semplice e semplice per estendere il raggio d'azione del getto di ghiaccio.
Per una prolunga senza problemi del tubo di spruzzatura sui getti di ghiaccio secco L2P di Kärcher. Il tubo di prolunga espande l'area di lavoro per una maggiore flessibilità durante la pulizia con il getto di ghiaccio. Se necessario è possibile collegare insieme anche più tubi di prolunga.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,2