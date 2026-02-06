IB 10/8 L2P, il primo dry ice blaster al mondo con produzione integrata di ghiaccio secco a partire da CO₂ liquido. Grazie ad un processo innovativo, i pellet di ghiaccio secco vengono prodotti dalla CO₂ liquida quando necessario - L2P sta per "Liquid-to-Pellet". Poiché la CO₂ liquida può essere conservata in bombole di gas praticamente per un tempo illimitato, evitando la solita logistica del ghiaccio secco che richiede molto tempo. Il bassissimo consumo di aria compressa della macchina riduce anche significativamente i requisiti infrastrutturali. Allo stesso tempo, i vantaggi della tecnologia del ghiaccio secco Kärcher sono pienamente conservati. L'IB 10/8 L2P pulisce molto delicatamente anche in caso di contorni complessi come scanalature, cuscinetti o solchi e in caso di contaminazione pesante come incrostazioni bruciate. I residui abrasivi vengono evitati in modo affidabile.