Ice blaster IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P il primo dry ice blaster al mondo con produzione integrata di ghiaccio secco da CO₂ liquido. Perfetto per applicazioni di pulizia a breve termine, senza una logistica complicata.
IB 10/8 L2P, il primo dry ice blaster al mondo con produzione integrata di ghiaccio secco a partire da CO₂ liquido. Grazie ad un processo innovativo, i pellet di ghiaccio secco vengono prodotti dalla CO₂ liquida quando necessario - L2P sta per "Liquid-to-Pellet". Poiché la CO₂ liquida può essere conservata in bombole di gas praticamente per un tempo illimitato, evitando la solita logistica del ghiaccio secco che richiede molto tempo. Il bassissimo consumo di aria compressa della macchina riduce anche significativamente i requisiti infrastrutturali. Allo stesso tempo, i vantaggi della tecnologia del ghiaccio secco Kärcher sono pienamente conservati. L'IB 10/8 L2P pulisce molto delicatamente anche in caso di contorni complessi come scanalature, cuscinetti o solchi e in caso di contaminazione pesante come incrostazioni bruciate. I residui abrasivi vengono evitati in modo affidabile.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola egonomicaCambio dell'ugello facile e veloce grazie agli attacchi rapidi. Con illuminazione integrata. Interruttore on/off del ghiaccio direttamente sulla pistola.
Facile da usarePressione del getto, ore di funzionamento, tempo di servizio visualizzati sul display. Quantità di ghiaccio secco regolabile con un pulsante. Display di stato e sistemi di assistenza integrati, ad es. per il monitoraggio della pressione.
Sabbiatura sicura con ghiaccio seccoLa CO₂ viene scaricata tramite il tubo di scarico. Manipolazione sicura, nessun contatto con i pellet di ghiaccio secco. Pistola con grilletto autobloccante.
Design compatto e mobile
- Ruote e maniglie consentono la mobilità e il trasporto sicuro.
- Possibilità di stoccaggio separato per tutti i componenti. Base d'appoggio integrata.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza allacciata (kW)
|1
|Carenatura/Telaio
|Corpo di rotazione in plastica
|Testato da
|CE
|Lunghezza del cavo (m)
|5,5
|Pressione aria (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Qualità aria
|Secco e senza olio
|Volume flusso d'aria (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Rumorosità (dB(A))
|95
|Pellet di ghiaccio secco (diametro) (mm)
|2,5
|Consumo di ghiaccio secco (kg/h)
|2 - 8
|Consumo di CO2 liquida (kg/h)
|20 - 60
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Voltaggio (V)
|220 - 230
|Peso senza accessori (kg)
|92
|Peso (con accessori) (kg)
|103,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|870 x 450 x 970
Scope of supply
- Ugello a getto piatto, corto
- Tubo per sabbiatura da 7 m, con allacciamento elet
- Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per ari
Dotazione
- Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"
- Controllo elettronico
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta
- Per la pulizia di cabine di comando, componenti elettrici ed elementi di controllo
- Per la pulizia di tappezzerie e tessuti
- Per la pulizia di attrezzi da giardino e tosaerba robotizzati