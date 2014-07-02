Tubo flessibile aspirazione C DN35
Tubo di aspirazione standard da 2,5 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 35 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo PDFC. Standard per NT 27/1 / Me Advance e NT 48/1.
Il tubo di aspirazione con curva di larghezza nominale DN 35 è ideale per l'utilizzo con gli aspiratori a umido e a secco di Kärcher. Il tubo flessibile da 2,5 m è collegato all'apparecchio con un attacco a baionetta 1.0 e agli accessori con un attacco a clip 1.0. Entrambi gli attacchi sono compatibili con gli aspirapolvere fino al modello 2016. Entrambi gli attacchi sono compatibili con gli aspirapolvere fino al modello 2016. L'attacco a baionetta 1.0 è uguale per tutte le larghezze nominali (35, 40 e 50). L'adattatore per tubi NT con attacco a baionetta 1.0 può essere utilizzato per collegare tutti i tubi con attacco a baionetta 1.0 al nuovo sistema di accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|2,5
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Collegamento sul lato accessorio¹⁾
|Clip 1.0
|Collegamento lato macchina²⁾
|Baionetta 1.0
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|560 x 460 x 75