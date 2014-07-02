Ugello a getto concentrato
Fughe e zone di difficile accesso vengono pulite senza fatica. In combinazione con spazzoline tonde è utilizzabile in cucina, bagno, ecc...
Ideale per la pulizia in fessure, angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere. Insieme alla spazzola rotonda, ideale per numerosi usi in cucina, bagno e WC. Semplifica la pulizia nelle fessure.
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo per accessori
- Raccordo per spazzole e prolunghe
Forma curva
- Facilita la pulizia di aree difficili da raggiungere
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.
- Tappeti
- Tende/tapparelle
RICAMBI Ugello a getto concentrato
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