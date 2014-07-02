Ugello a getto concentrato

Fughe e zone di difficile accesso vengono pulite senza fatica. In combinazione con spazzoline tonde è utilizzabile in cucina, bagno, ecc...

Ideale per la pulizia in fessure, angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere. Insieme alla spazzola rotonda, ideale per numerosi usi in cucina, bagno e WC. Semplifica la pulizia nelle fessure.

Caratteristiche e vantaggi
Raccordo per accessori
  • Raccordo per spazzole e prolunghe
Forma curva
  • Facilita la pulizia di aree difficili da raggiungere
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 180 x 50 x 40
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Tappeti
  • Tende/tapparelle
RICAMBI Ugello a getto concentrato

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