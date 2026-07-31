Grazie al design unico del box all-in-one, è molto compatto, robusto e durevole, è anche ampiamente equipaggiato e molto facile da usare. Il pulitore a vapore SG 4/2 Classic convince per gli eccellenti risultati di pulizia, un superbo rapporto qualità/prezzo e la massima efficienza. La macchina è leggera (pesa solo 7,5 kg) ed è il pulitore a vapore professionale più compatto della sua categoria. Pronto all'uso in soli 3 minuti e con 4 bar di pressione del vapore offre riserve più che sufficienti per la pulizia profonda e la sanificazione senza l'uso di prodotti chimici. Banconi, attrezzature di distribuzione, piastrelle, piani di cottura, forni e molto altro ancora vengono puliti meticolosamente fino alla più piccola fessura - indipendentemente dal livello di contaminazione. In casi particolarmente ostinati la funzione VapoHydro collegabile aiuta con acqua calda e rimuove efficacemente lo sporco pesante e i grassi, il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e riempito in qualsiasi momento. Gli accessori come il tubo del vapore, l'ugello manuale, l'ugello a getto puntiforme, l'ugello Power, la spazzola rotonda, la spazzola piatta, il raschietto a vapore e la copertura in microfibrasono tutti alloggiati direttamente nella macchina - come opzione è disponibile anche un ugello per pavimenti.