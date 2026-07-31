Pulitore a vapore SG 4/2 Classic

Il pulitore a vapore SG 4/2 Classic è compatto e facile da usare. Con l'esclusivo design del box all-in-one e la funzione VapoHydro per la pulizia e l'igienizzazione senza prodotti chimici.

Grazie al design unico del box all-in-one, è molto compatto, robusto e durevole, è anche ampiamente equipaggiato e molto facile da usare. Il pulitore a vapore SG 4/2 Classic convince per gli eccellenti risultati di pulizia, un superbo rapporto qualità/prezzo e la massima efficienza. La macchina è leggera (pesa solo 7,5 kg) ed è il pulitore a vapore professionale più compatto della sua categoria. Pronto all'uso in soli 3 minuti e con 4 bar di pressione del vapore offre riserve più che sufficienti per la pulizia profonda e la sanificazione senza l'uso di prodotti chimici. Banconi, attrezzature di distribuzione, piastrelle, piani di cottura, forni e molto altro ancora vengono puliti meticolosamente fino alla più piccola fessura - indipendentemente dal livello di contaminazione. In casi particolarmente ostinati la funzione VapoHydro collegabile aiuta con acqua calda e rimuove efficacemente lo sporco pesante e i grassi, il serbatoio dell'acqua può essere rimosso e riempito in qualsiasi momento. Gli accessori come il tubo del vapore, l'ugello manuale, l'ugello a getto puntiforme, l'ugello Power, la spazzola rotonda, la spazzola piatta, il raschietto a vapore e la copertura in microfibrasono tutti alloggiati direttamente nella macchina - come opzione è disponibile anche un ugello per pavimenti.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore SG 4/2 Classic: Design compatto della scatola all-in-one
Design compatto della scatola all-in-one
Macchina di lunga durata, robusta e molto economica Conservazione salvaspazio e comoda degli accessori nella macchina stessa. Può essere facilmente trasportato con una sola mano grazie al peso ridotto (7,5 kg).
Pulitore a vapore SG 4/2 Classic: Concetto di funzionamento semplice
Concetto di funzionamento semplice
Comodo interruttore a pressione per accendere e spegnere il pulitore a vapore. I LED indicano la disponibilità all'uso, la mancanza d'acqua e l'intervallo di manutenzione.
Pulitore a vapore SG 4/2 Classic: Funzione VapoHydro
Funzione VapoHydro
Potente combinazione di pulizia con vapore e acqua calda. Lo sporco disciolto viene facilmente sciacquato via. Aumenta la potenza di pulizia sullo sporco molto ostinato.
Accessori completi
  • Accessori multifunzionali per la pulizia di varie superfici.
  • Conservazione salvaspazio e comoda degli accessori nella macchina stessa.
  • Ugello per pavimenti, ugello per finestre e ugello per tessuti sono disponibili come opzioni.
Serbatoio di acqua dolce rimovibile
  • Il serbatoio dell'acqua fresca può essere riempito in qualsiasi momento.
  • Lunga pulizia con funzione vapore o VapoHydro senza interruzioni.
È pronto all'uso rapidamente in qualsiasi momento
  • Pronto entro 3 minuti dall'accensione.
  • Tutti gli accessori sono facilmente accessibili in qualsiasi momento grazie al design della scatola all-in-one.
Specifiche

Dati tecnici

Capacità del serbatoio (l) 0,5
Capacità serbatoio (l) 1,5
Pressione del vapore (bar) max. 4
Potenza termica (W) 2250
Temperatura caldaia (°C) max. 145
lunghezza del cavo (m) 5
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 9,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 460 x 298 x 265

Scope of supply

  • Bocchetta manuale con pennello: 165 mm
  • Tubo vapore con pistola: 2.5 m
  • Copertura in microfibra per bocchetta manuale
  • Borsa a rete per accessori

Dotazione

  • Maniglia di trasporto ergonomica
  • Ugello Power
  • Ugello a punta, lungo
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Per la pulizia di tutti i tipi di aree sanitarie nelle strutture turistiche
  • Per la pulizia di superfici di lavoro, lavelli, cappe di aspirazione, rubinetti nelle cucine
  • Pulizia e sanificazione igienica senza prodotti chimici
  • Per la pulizia di aree molto frequentate come buffet, vetrine o banconi
  • Per la pulizia di lavandini, docce, bagni, specchi e finestre
  • Perfetto nei campeggi, sulle navi da crociera e nelle case vacanza
Accessori