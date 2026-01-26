Compatto, pratico, versatile: l'aspiratore e aspiracenere AD 2 è equipaggiato con una turbina da 600 W che garantisce un'ottima e duratura potenza di aspirazione. Il sistema filtrante consiste di un filtro plissettato piatto e di un fitlro per sporco grossolano grazie al quale si possono aspirare grandi quantità di cenere. Il vano raccolta in metallo da 14 litri e il tubo sovragommato con anima in metallo permettono di aspirare la cenere in completa sicurezza. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. Aspirare la cenere ed il pellet non è mai stato così facile. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il cavo di rete.