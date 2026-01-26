Aspiracenere AD 2
Aspiratore e aspiracenere AD 2 con 600 W di potenza e vano raccolta da 14 litri in metallo. Ottimo per aspirare la cenere (incluso il pellet) in totale sicurezza.
Compatto, pratico, versatile: l'aspiratore e aspiracenere AD 2 è equipaggiato con una turbina da 600 W che garantisce un'ottima e duratura potenza di aspirazione. Il sistema filtrante consiste di un filtro plissettato piatto e di un fitlro per sporco grossolano grazie al quale si possono aspirare grandi quantità di cenere. Il vano raccolta in metallo da 14 litri e il tubo sovragommato con anima in metallo permettono di aspirare la cenere in completa sicurezza. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. Aspirare la cenere ed il pellet non è mai stato così facile. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il cavo di rete.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost - si preme l'apposito pulsante e si pulisce il filtroPotenza d'aspirazione costante Raccoglie grandi qauntità di sporco
Sistema filtrante ignifugo con filtro plissettato piatto resistente e filtro in metallo per sporco grossolano.Per svuotare il vano raccolta e pulirlo senza toccarne il contenuto Molto comodo: il filtro si sostituisce facilmente in un solo passaggio
Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metalloTotalmente sicuro quando si aspira la cenere anche se usato in modo non corretto
Tubo flessibile con impugnatura
- Pulisce a fondo negli angoli e nelle parti più diffcili da raggiungere dei camini.
Tubo flessibile sovragommato con anima in metallo
- Molto flessibile: può essere usato per molte applicazioni diverse
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Apertura, chiusura e svuotamento del vano raccolta facilitati
Pratica impugnatura sul vano raccolta
- Il vano raccolta si svuota comodamente
Posizione parking sul corpo macchina
- Il tubo di aspirazione trova posto sul corpo macchina - comodo soprattutto quando si deve interrompere il lavoro.
Gancio avvolgicavo
- Gancio per arrotolare il cavo di rete
Design compatta e leggero
- Apparecchio salva spazio
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|600
|Potenza di aspirazione (W)
|140
|Aspirazione (mbar)
|max. 210
|Portata aria (l/s)
|max. 40
|Capacità vano raccolta (l)
|14
|Materiale vano di raccolta
|Metallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|82
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,6
|Peso con imballo (kg)
|7,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.2 m
- Materiale del tubo di aspirazione: Metalizzato
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Poliestere, con proprietà ignifughe
- Filtro sporco grossolano
- Filtro sporco grossolano in: Metallo
Dotazione
- Funzione di pulizia filtro
- Comoda maniglia sul contenitore
- Posizione parking
- Gancio portacavo
- Vano accessori
Videos
Aree di applicazione
- Aspirazione di cenere
- Camini e stufe
- Barbecue
Accessori
RICAMBI AD 2
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.