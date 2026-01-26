Aspiracenere AD 2

Aspiratore e aspiracenere AD 2 con 600 W di potenza e vano raccolta da 14 litri in metallo. Ottimo per aspirare la cenere (incluso il pellet) in totale sicurezza.

Compatto, pratico, versatile: l'aspiratore e aspiracenere AD 2 è equipaggiato con una turbina da 600 W che garantisce un'ottima e duratura potenza di aspirazione. Il sistema filtrante consiste di un filtro plissettato piatto e di un fitlro per sporco grossolano grazie al quale si possono aspirare grandi quantità di cenere. Il vano raccolta in metallo da 14 litri e il tubo sovragommato con anima in metallo permettono di aspirare la cenere in completa sicurezza. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. Aspirare la cenere ed il pellet non è mai stato così facile. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il cavo di rete.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiracenere AD 2: Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost - si preme l'apposito pulsante e si pulisce il filtro
Potenza d'aspirazione costante Raccoglie grandi qauntità di sporco
Aspiracenere AD 2: Sistema filtrante ignifugo con filtro plissettato piatto resistente e filtro in metallo per sporco grossolano.
Per svuotare il vano raccolta e pulirlo senza toccarne il contenuto Molto comodo: il filtro si sostituisce facilmente in un solo passaggio
Aspiracenere AD 2: Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metallo
Totalmente sicuro quando si aspira la cenere anche se usato in modo non corretto
Tubo flessibile con impugnatura
  • Pulisce a fondo negli angoli e nelle parti più diffcili da raggiungere dei camini.
Tubo flessibile sovragommato con anima in metallo
  • Molto flessibile: può essere usato per molte applicazioni diverse
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Apertura, chiusura e svuotamento del vano raccolta facilitati
Pratica impugnatura sul vano raccolta
  • Il vano raccolta si svuota comodamente
Posizione parking sul corpo macchina
  • Il tubo di aspirazione trova posto sul corpo macchina - comodo soprattutto quando si deve interrompere il lavoro.
Gancio avvolgicavo
  • Gancio per arrotolare il cavo di rete
Design compatta e leggero
  • Apparecchio salva spazio
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 600
Potenza di aspirazione (W) 140
Aspirazione (mbar) max. 210
Portata aria (l/s) max. 40
Capacità vano raccolta (l) 14
Materiale vano di raccolta Metallo
Cavo di alimentazione (m) 4
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) 82
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 4,6
Peso con imballo (kg) 7,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 345 x 330 x 440

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.2 m
  • Materiale del tubo di aspirazione: Metalizzato
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Poliestere, con proprietà ignifughe
  • Filtro sporco grossolano
  • Filtro sporco grossolano in: Metallo

Dotazione

  • Funzione di pulizia filtro
  • Comoda maniglia sul contenitore
  • Posizione parking
  • Gancio portacavo
  • Vano accessori
Aspiracenere AD 2
Aree di applicazione
  • Aspirazione di cenere
  • Camini e stufe
  • Barbecue
Accessori
