Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 2 Natural N
Xtra!Clean 3 in 1: aspira, lava, asciuga. FCV 2 con autonomia della batteria fino a 25 minuti, due modalità di pulizia e detergente naturale, ideale per pavimenti duri e tappeti.
FCV 2 Natural N: la pulizia semplice ed ecologica, grazie al detergente per pavimenti naturale RM 538N! L'aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplificando la pulizia di pavimenti duri, tappeti e rimuove liquidi versati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra due modalità di pulizia – modalità standard con modalità lavaggio e asciugatura – e affronta qualsiasi sporco: polvere, peli di animali o macchie ostinate. La tecnologia Hygienic!Spin all'avanguardia con un massimo di 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di pulizia perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per un igiene impeccabile. Inoltre, la batteria a lunga durata arriva fino a 25 minuti di autonomia per pulire fino a 110 mq ininterrottamente e grazie alla funzione autopulente integrata, avrai la massima comodità, per una pulizia facile, senza mai entrare in contatto con lo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione Xtra!Clean 3 in 1: pulire, aspirare e asciugareDimezza i tempi di pulizia* e garantisce una pulizia perfetta! Grazie alla funzione di aspirazione integrata che elimina la necessità di aspirare preventivamente. Due modalità di pulizia per coprire ogni tipo di sporco: lo sporco più ostinato e i liquidi sul pavimento non sono un problema. Si adatta a diversi pavimenti per una pulizia efficace e profonda fino ai bordi, anche su moquette e e tappeti in modalità Dry.
Efficace tecnologia Hygienic!SpinÈ stato dimostrato che rimuove il 99%** di tutti i batteri per una casa igienica e pulita. Il rullo ruota fino a 500 giri al minuto per risultati di pulizia impeccabili. Intelligente sistema a due serbatoi per una fornitura costante di acqua dolce separata da quella sporca.
Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadiIl sistema di filtraggio multistadio protegge in modo affidabile il motore dall'umidità. Eccellente filtraggio con filtro pieghettato piatto altamente efficiente: intrappola efficacemente anche le particelle più piccole nell'aria. Modalità asciugatura ideale per l'uso su tappeti e moquette
Comfort efficiente! Batteria agli ioni di litio
- Risultati di pulizia impressionanti grazie alle alte velocità e alla potenza di aspirazione e alle prestazioni di pulizia ottimali.
- Massima libertà di movimento con un'autonomia della batteria fino a 25 minuti: ideale per aree fino a 110 m².
- La batteria può essere sostituita rapidamente durante la manutenzione per una maggiore durata del prodotto, rispettando il portafoglio e l'ambiente.
Pulizia senza problemi con display LED
- Informazioni importanti come l'autonomia rimanente o la modalità di pulizia sempre in vista.
- Indicazione intelligente del livello del serbatoio con protezione contro il troppo pieno e spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca non viene svuotato.
- Svuotamento e riempimento facili del serbatoio – senza dover entrare in contatto con lo sporco.
Sistema igienico! Funzione autopulente
- Efficace funzione di autopulizia con fino a 550 giri del rullo al minuto – per una pulizia rapida e comoda senza entrare in contatto con lo sporco.
- Pratica conservazione del dispositivo e degli accessori, anche durante la ricarica.
Specifiche
Dati tecnici
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|110
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|800
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|425
|Potenza nominale di ingresso (W)
|160
|Trazione
|Motore a spazzole
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Ampiezza rullo (mm)
|240
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|2
|Voltaggio batteria (V)
|21,6
|Autonomia (min)
|max. 25
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|160
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|3,6
|Peso con imballo (kg)
|8,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* I rulli Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti in un solo passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di pulire.
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente. /
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente.
Scope of supply
- Rullo universale: 1 Pezzo(i)
- Detergenti: Detergente per pavimenti naturale RM 538N, 500 ml
- Stazione di ricarica, parcheggio e pulizia
- Spazzola per la pulizia
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i)
- Filtro in spugna: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- Sistema a doppio filtro
- Modalità autopulente
- Modalità standard
- Modalità asciutta
- Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua sporca
- Ruote di trasporto
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- tappeti a pelo corto
- Anche su sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
- Liquidi
- Peli di animali domestici
Accessori
Detergenti
RICAMBI FCV 2 Natural N
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.