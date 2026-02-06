Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 2 Natural N

Xtra!Clean 3 in 1: aspira, lava, asciuga. FCV 2 con autonomia della batteria fino a 25 minuti, due modalità di pulizia e detergente naturale, ideale per pavimenti duri e tappeti.

FCV 2 Natural N: la pulizia semplice ed ecologica, grazie al detergente per pavimenti naturale RM 538N! L'aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplificando la pulizia di pavimenti duri, tappeti e rimuove liquidi versati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra due modalità di pulizia – modalità standard con modalità lavaggio e asciugatura – e affronta qualsiasi sporco: polvere, peli di animali o macchie ostinate. La tecnologia Hygienic!Spin all'avanguardia con un massimo di 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di pulizia perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per un igiene impeccabile. Inoltre, la batteria a lunga durata arriva fino a 25 minuti di autonomia per pulire fino a 110 mq ininterrottamente e grazie alla funzione autopulente integrata, avrai la massima comodità, per una pulizia facile, senza mai entrare in contatto con lo sporco.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 2 Natural N: Funzione Xtra!Clean 3 in 1: pulire, aspirare e asciugare
Dimezza i tempi di pulizia* e garantisce una pulizia perfetta! Grazie alla funzione di aspirazione integrata che elimina la necessità di aspirare preventivamente. Due modalità di pulizia per coprire ogni tipo di sporco: lo sporco più ostinato e i liquidi sul pavimento non sono un problema. Si adatta a diversi pavimenti per una pulizia efficace e profonda fino ai bordi, anche su moquette e e tappeti in modalità Dry.
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 2 Natural N: Efficace tecnologia Hygienic!Spin
È stato dimostrato che rimuove il 99%** di tutti i batteri per una casa igienica e pulita. Il rullo ruota fino a 500 giri al minuto per risultati di pulizia impeccabili. Intelligente sistema a due serbatoi per una fornitura costante di acqua dolce separata da quella sporca.
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 2 Natural N: Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi
Il sistema di filtraggio multistadio protegge in modo affidabile il motore dall'umidità. Eccellente filtraggio con filtro pieghettato piatto altamente efficiente: intrappola efficacemente anche le particelle più piccole nell'aria. Modalità asciugatura ideale per l'uso su tappeti e moquette
Comfort efficiente! Batteria agli ioni di litio
  • Risultati di pulizia impressionanti grazie alle alte velocità e alla potenza di aspirazione e alle prestazioni di pulizia ottimali.
  • Massima libertà di movimento con un'autonomia della batteria fino a 25 minuti: ideale per aree fino a 110 m².
  • La batteria può essere sostituita rapidamente durante la manutenzione per una maggiore durata del prodotto, rispettando il portafoglio e l'ambiente.
Pulizia senza problemi con display LED
  • Informazioni importanti come l'autonomia rimanente o la modalità di pulizia sempre in vista.
  • Indicazione intelligente del livello del serbatoio con protezione contro il troppo pieno e spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca non viene svuotato.
  • Svuotamento e riempimento facili del serbatoio – senza dover entrare in contatto con lo sporco.
Sistema igienico! Funzione autopulente
  • Efficace funzione di autopulizia con fino a 550 giri del rullo al minuto – per una pulizia rapida e comoda senza entrare in contatto con lo sporco.
  • Pratica conservazione del dispositivo e degli accessori, anche durante la ricarica.
Specifiche

Dati tecnici

Prestazioni di area per carica della batteria (m²) 110
Capacità serbatoio acqua dolce (ml) 800
Capacità serbatoio acqua sporca (ml) 425
Potenza nominale di ingresso (W) 160
Trazione Motore a spazzole
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50
Ampiezza rullo (mm) 240
Tempo di asciugatura del pavimento (min) 2
Voltaggio batteria (V) 21,6
Autonomia (min) max. 25
Tempo di ricarica della batteria (min) 160
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 3,6
Peso con imballo (kg) 8,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1138 x 268 x 280

* I rulli Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti in un solo passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di pulire.
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente. /
Scope of supply

  • Rullo universale: 1 Pezzo(i)
  • Detergenti: Detergente per pavimenti naturale RM 538N, 500 ml
  • Stazione di ricarica, parcheggio e pulizia
  • Spazzola per la pulizia
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i)
  • Filtro in spugna: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
  • Sistema a doppio filtro
  • Modalità autopulente
  • Modalità standard
  • Modalità asciutta
  • Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua sporca
  • Ruote di trasporto
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • tappeti a pelo corto
  • Anche su sporco ostinato
  • Sporco grossolano
  • Sporco fine
  • Aspirapolvere
  • All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
  • Liquidi
  • Peli di animali domestici
RICAMBI FCV 2 Natural N

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.