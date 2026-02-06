FCV 2 Natural N: la pulizia semplice ed ecologica, grazie al detergente per pavimenti naturale RM 538N! L'aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplificando la pulizia di pavimenti duri, tappeti e rimuove liquidi versati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra due modalità di pulizia – modalità standard con modalità lavaggio e asciugatura – e affronta qualsiasi sporco: polvere, peli di animali o macchie ostinate. La tecnologia Hygienic!Spin all'avanguardia con un massimo di 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di pulizia perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per un igiene impeccabile. Inoltre, la batteria a lunga durata arriva fino a 25 minuti di autonomia per pulire fino a 110 mq ininterrottamente e grazie alla funzione autopulente integrata, avrai la massima comodità, per una pulizia facile, senza mai entrare in contatto con lo sporco.