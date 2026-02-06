Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4

Xtra!Clean 3 in 1: aspira, lava, asciuga: la scopa aspirapolvere intelligente FCV 4 con autonomia della batteria di 45 minuti e sensore di sporco Dynamic!Control, che pulisce anche sui tappeti.

FCV 4: l'aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplificando la pulizia di pavimenti duri, tappeti e persino la rimozione di liquidi versati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra quattro modalità di pulizia – modalità automatica con sensore sporco Dynamic!Control, l'intelligente modalità Stair!Assist, modalità asciugatura e la potente modalità Advanced!Power*** – e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. La tecnologia Hygienic!Spin all'avanguardia con un massimo di 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di pulizia perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per una pulizia igienica. Il potente motore BLDC e la batteria con autonomia fino a 45 minuti puliscono fino a 200 metri quadrati senza sosta. Dispone inoltre di un display Vision!Clean da 3,2 pollici, di una funzione di avvio/arresto automatico e di una funzione di autopulizia, nonché di un rullo Pure!Roll lavabile per la massima comodità, senza mai entrare in contatto con lo sporco.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4: Funzione Xtra!Clean 3 in 1: pulire, aspirare e asciugare
Dimezza i tempi di pulizia* e garantisce una pulizia perfetta! Grazie alla funzione di aspirazione integrata che elimina la necessità di aspirare preventivamente. Quattro modalità di pulizia per affrontare ogni tipo di sporco – anche lo sporco più ostinato e le macchie più grandi non sono un problema. Si adatta a diversi pavimenti per una pulizia efficace e profonda fino ai bordi, anche su moquette e e tappeti in modalità Dry.
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4: Efficace tecnologia Hygienic!Spin
È stato dimostrato che rimuove il 99%** di tutti i batteri per una casa igienica e pulita. Il rullo ruota fino a 500 giri al minuto per risultati di pulizia impeccabili. Intelligente sistema a due serbatoi per una fornitura costante di acqua dolce separata da quella sporca.
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4: Pulizia intelligente con Dynamic!Control e Vision!Clean
La modalità automatica intelligente con sensore di sporco Dynamic!Control adatta automaticamente la potenza di aspirazione e la quantità di acqua al grado di sporco, per la massima autonomia. Informazioni importanti come l'autonomia rimanente o la modalità di pulizia sono sempre visibili sull'ampio display Vision!Clean da 3,2 pollici. Indicazione intelligente del livello del serbatoio con protezione contro il troppo pieno e spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca non viene svuotato.
Clever Stair! Modalità di pulizia assistita e on/off automatico
  • Le interruzioni della pulizia non sono un problema grazie alla funzione di avvio/arresto automatico, sempre e ovunque.
  • Pulisci scale e spazi stretti con facilità, da qualsiasi posizione, anche con un angolo di 90°, grazie alla modalità Stair!Assist con funzione di avvio/arresto automatico disattivata.
Modalità Advanced!Power ultrapotente
  • Rimuove anche lo sporco secco più ostinato con il doppio della potenza di aspirazione e il 20% in più di distribuzione dell'acqua rispetto alla modalità automatica.
  • I pavimenti si asciugano in breve tempo e sono subito calpestabili.
Potente motore BLDC ed efficiente batteria Comfort!Cell
  • Tecnologia del motore brushless all'avanguardia per una lunga durata, elevata affidabilità e straordinaria potenza di aspirazione e prestazioni di pulizia ad alte velocità.
  • Massima libertà di movimento con un'autonomia della batteria fino a 45 minuti, ideale per aree fino a 200 m².
  • La batteria può essere sostituita rapidamente durante la manutenzione per una maggiore durata del prodotto, rispettando il portafoglio e l'ambiente.
Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi
  • Il sistema di filtraggio multistadio protegge in modo affidabile il motore dall'umidità.
  • Eccellente filtraggio con filtro pieghettato piatto altamente efficiente: intrappola efficacemente anche le particelle più piccole nell'aria.
  • Modalità asciugatura ideale per l'uso su tappeti e moquette
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Prestazioni di area per carica della batteria (m²) 200
Capacità serbatoio acqua dolce (ml) 750
Capacità serbatoio acqua sporca (ml) 450
Potenza nominale di ingresso (W) 180
Trazione Motore brushless
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50
Ampiezza rullo (mm) 250
Tempo di asciugatura del pavimento (min) min. 2
Voltaggio batteria (V) 18
Autonomia (min) max. 45
Tempo di ricarica della batteria (min) 240
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 4,1
Peso con imballo (kg) 7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 278 x 232 x 1130

* I rulli Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti in un solo passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di pulire.
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente. /
*** La modalità Advanced!Power rimuove anche lo sporco secco più ostinato con una potenza di aspirazione doppia e un volume d'acqua maggiore del 20% rispetto alla modalità automatica.

Scope of supply

  • Rullo universale: 1 Pezzo(i)
  • Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
  • Stazione di ricarica, parcheggio e pulizia
  • Spazzola per la pulizia
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i)
  • Filtro in spugna: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
  • Sistema a doppio filtro
  • Modalità autopulente
  • Modalità automatica
  • Modalità scala
  • Modalità di alimentazione
  • Modalità asciutta
  • Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua dolce
  • Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua sporca
  • Ruote di trasporto
  • Portatile
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Su tappeti a pelo corto
  • Anche su sporco ostinato
  • Sporco grossolano
  • Sporco fine
  • Aspirapolvere
  • All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
  • Liquidi
  • Peli di animali domestici
Accessori
Detergenti
RICAMBI FCV 4

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.