Scopri FCV 4 Dry, la nuova aspirapolvere lavapavimenti con stazione di asciugatura Thermo!Dry che rivoluzionerà il modo in cui pulisci i tuoi pavimenti! L'innovativa funzione Xtra!Clean 3 in 1 aspira, lava e asciuga e semplifica la pulizia di pavimenti duri, tappeti e persino la rimozione di liquidi rovesciati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra quattro modalità di pulizia: modalità automatica con sensore di sporco Dynamic!Control, modalità Stair!Assist, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power***, e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. L'innovativa tecnologia Hygienic!Spin con fino a 500 giri del rullo al minuto garantisce risultati perfetti ed elimina fino al 99% dei batteri**. Il potente motore BLDC e la batteria a lunga durata con un'autonomia fino a 45 minuti puliscono fino a 200 metri quadrati senza interruzioni. È inoltre dotato di un display Vision!Clean da 3,2 pollici, di una funzione di on/off automatico e della funzione autopulente con asciugatura a caldo Thermo!Dry, nonché di un rullo lavabile Pure!Roll per la massima praticità, senza mai entrare in contatto con lo sporco.