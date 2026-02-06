Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4 Dry Extra

Xtra!Clean 3 in 1: aspira, lava, asciuga: la lavapavimenti FCV 4 con batteria da 45 min, sensore di sporco Dynamic!Control, stazione di asciugatura e rullo extra, anche per i tappeti.

Scopri la nuova FCV 4 Dry Extra con stazione di asciugatura Thermo!Dry che rivoluzionerà il modo di pulire la tua casa! L'aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplifica la pulizia di pavimenti duri, tappeti e la rimozione di liquidi, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra quattro modalità di pulizia: automatica con sensore di sporco Dynamic!Control, modalità Stair!Assist, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power***, e affronta qualsiasi sporco: polvere, peli di animali o macchie ostinate. L'innovativa tecnologia Hygienic!Spin con fino a 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di lavaggio perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per una pulizia igienica. Il potente motore BLDC e la batteria a lunga durata con fino a 45 minuti di autonomia puliscono fino a 200 metri quadrati senza interruzioni. Dotata inoltre di display Vision!Clean da 3,2 pollici, funzione di avvio/arresto automatico, dell'efficace funzione autopulente con asciugatura a caldo Thermo!Dry e di due rulli Pure!Roll lavabili per la massima praticità, senza mai entrare in contatto con lo sporco.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4 Dry Extra: Funzione Xtra!Clean 3 in 1: pulire, aspirare e asciugare
Funzione Xtra!Clean 3 in 1: pulire, aspirare e asciugare
Dimezza i tempi di pulizia* e garantisce una pulizia perfetta! Grazie alla funzione di aspirazione integrata che elimina la necessità di aspirare preventivamente. Quattro modalità di pulizia per affrontare ogni tipo di sporco – anche lo sporco più ostinato e le macchie più grandi non sono un problema. Si adatta a diversi pavimenti per una pulizia efficace e profonda fino ai bordi, anche su moquette e e tappeti in modalità Dry.
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4 Dry Extra: Efficace tecnologia Hygienic!Spin
Efficace tecnologia Hygienic!Spin
È stato dimostrato che rimuove il 99%** di tutti i batteri per una casa igienica e pulita. Il rullo ruota fino a 500 giri al minuto per risultati di pulizia impeccabili. Intelligente sistema a due serbatoi per una fornitura costante di acqua dolce separata da quella sporca.
Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4 Dry Extra: Pulizia intelligente con Dynamic!Control e Vision!Clean
Pulizia intelligente con Dynamic!Control e Vision!Clean
La modalità automatica intelligente con sensore di sporco Dynamic!Control adatta automaticamente la potenza di aspirazione e la quantità di acqua al grado di sporco, per la massima autonomia. Informazioni importanti come l'autonomia rimanente o la modalità di pulizia sono sempre visibili sull'ampio display Vision!Clean da 3,2 pollici. Indicazione intelligente del livello del serbatoio con protezione contro il troppo pieno e spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca non viene svuotato.
Clever Stair! Modalità di pulizia assistita e on/off automatico
  • Le interruzioni della pulizia non sono un problema grazie alla funzione di avvio/arresto automatico, sempre e ovunque.
  • Pulisci scale e spazi stretti con facilità, da qualsiasi posizione, anche con un angolo di 90°, grazie alla modalità Stair!Assist con funzione di avvio/arresto automatico disattivata.
Modalità Advanced!Power ultrapotente
  • Rimuove anche lo sporco secco più ostinato con il doppio della potenza di aspirazione e il 20% in più di distribuzione dell'acqua rispetto alla modalità automatica.
  • I pavimenti si asciugano in breve tempo e sono subito calpestabili.
Potente motore BLDC ed efficiente batteria Comfort!Cell
  • Tecnologia del motore brushless all'avanguardia per una lunga durata, elevata affidabilità e straordinaria potenza di aspirazione e prestazioni di pulizia ad alte velocità.
  • Massima libertà di movimento con un'autonomia della batteria fino a 45 minuti, ideale per aree fino a 200 m².
  • La batteria può essere sostituita rapidamente durante la manutenzione per una maggiore durata del prodotto, rispettando il portafoglio e l'ambiente.
Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi
  • Il sistema di filtraggio multistadio protegge in modo affidabile il motore dall'umidità.
  • Eccellente filtraggio con filtro pieghettato piatto altamente efficiente: intrappola efficacemente anche le particelle più piccole nell'aria.
  • Modalità asciugatura ideale per l'uso su tappeti e moquette
Rullo autopulente System!Clean, Thermo!Dry e Pure!Roll
  • Efficace funzione autopulente con fino a 550 giri del rullo al minuto e comoda asciugatura ad aria calda del rullo, per una pulizia rapida e comoda senza entrare in contatto con lo sporco.
  • Pratica asciugatura ad aria calda delle parti che trasportano l'acqua e del rullo con aria calda a 70 °C – per una conservazione igienica e pulita dell'apparecchio senza formazione di odori.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Prestazioni di area per carica della batteria (m²) 200
Capacità serbatoio acqua dolce (ml) 750
Capacità serbatoio acqua sporca (ml) 450
Potenza nominale di ingresso (W) 180
Trazione Motore brushless
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50
Ampiezza rullo (mm) 250
Tempo di asciugatura del pavimento (min) min. 2
Voltaggio batteria (V) 18
Autonomia (min) max. 45
Tempo di ricarica della batteria (min) 240
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 6
Peso con imballo (kg) 9,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 278 x 232 x 1130

* I rulli Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti in un solo passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di pulire.
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente. /
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente. /
*** La modalità Advanced!Power rimuove anche lo sporco secco più ostinato con una potenza di aspirazione doppia e un volume d'acqua maggiore del 20% rispetto alla modalità automatica.

Scope of supply

  • Rullo universale: 2 Pezzo(i)
  • Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
  • Stazione di ricarica, parcheggio e pulizia con funzione di asciugatura
  • Spazzola per la pulizia
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i)
  • Filtro in spugna: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
  • Sistema a doppio filtro
  • Modalità autopulente
  • Modalità automatica
  • Modalità scala
  • Modalità di alimentazione
  • Modalità asciutta
  • Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua dolce
  • Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua sporca
  • Ruote di trasporto
  • Portatile
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Su tappeti a pelo corto
  • Anche su sporco ostinato
  • Sporco grossolano
  • Sporco fine
  • Aspirapolvere
  • All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
  • Liquidi
  • Peli di animali domestici
