Scopri la nuova FCV 4 Dry Extra con stazione di asciugatura Thermo!Dry che rivoluzionerà il modo di pulire la tua casa! L'aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplifica la pulizia di pavimenti duri, tappeti e la rimozione di liquidi, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra quattro modalità di pulizia: automatica con sensore di sporco Dynamic!Control, modalità Stair!Assist, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power***, e affronta qualsiasi sporco: polvere, peli di animali o macchie ostinate. L'innovativa tecnologia Hygienic!Spin con fino a 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di lavaggio perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per una pulizia igienica. Il potente motore BLDC e la batteria a lunga durata con fino a 45 minuti di autonomia puliscono fino a 200 metri quadrati senza interruzioni. Dotata inoltre di display Vision!Clean da 3,2 pollici, funzione di avvio/arresto automatico, dell'efficace funzione autopulente con asciugatura a caldo Thermo!Dry e di due rulli Pure!Roll lavabili per la massima praticità, senza mai entrare in contatto con lo sporco.