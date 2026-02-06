Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 4 Extra+
Xtra!Clean 3 in 1: aspira, lava, asciuga. L'intelligente lavapavimenti FCV 4 con batteria da 45 minuti, sensore di sporco Dynamic!Control, rullo extra e grande flacone di detersivo, anche sui tappeti.
Scopri FCV 4 Extra+: rivoluzionerà il modo in cui pulisci i tuoi pavimenti! L'aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, rendendo facile la pulizia di pavimenti duri, tappeti e persino la rimozione di liquidi rovesciati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra quattro modalità di pulizia: automatica con sensore di sporco Dynamic!Control, l'intelligente Stair!Assist, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power***, e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. L'innovativa tecnologia Hygienic!Spin con fino a 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di lavaggio perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per una pulizia igienica. Il potente motore BLDC e la batteria a lunga durata con fino a 45 minuti di autonomia puliscono fino a 200 metri quadrati senza interruzioni. È inoltre dotato di un display Vision!Clean da 3,2 pollici, funzione di on/off automatico e funzione autopulente, nonché di un rullo Pure!Roll lavabile per la massima praticità, senza mai entrare in contatto con lo sporco. La dotazione include un rullo aggiuntivo e un grande flacone di detergente universale.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione Xtra!Clean 3 in 1: pulire, aspirare e asciugareDimezza i tempi di pulizia* e garantisce una pulizia perfetta! Grazie alla funzione di aspirazione integrata che elimina la necessità di aspirare preventivamente. Quattro modalità di pulizia per affrontare ogni tipo di sporco – anche lo sporco più ostinato e le macchie più grandi non sono un problema. Si adatta a diversi tipi di pavimento per una pulizia efficace e accurata fino ai bordi, anche su tappeti e moquette in modalità asciutta.
Efficace tecnologia Hygienic!SpinÈ stato dimostrato che rimuove il 99%** di tutti i batteri per una casa igienica e pulita. Il rullo ruota fino a 500 giri al minuto per risultati di pulizia impeccabili. Intelligente sistema a due serbatoi per una fornitura costante di acqua dolce separata da quella sporca.
Pulizia intelligente con Dynamic!Control e Vision!CleanLa modalità automatica intelligente con sensore di sporco Dynamic!Control regola automaticamente la potenza di aspirazione e il volume dell'acqua in base al grado di sporco, per la massima autonomia. Informazioni importanti, come il tempo di funzionamento rimanente o la modalità di pulizia, sono sempre visibili sul grande display Vision!Clean da 3,2 pollici. Indicazione intelligente del livello del serbatoio con protezione contro il troppo pieno e spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca non viene svuotato.
Clever Stair! Modalità di pulizia assistita e on/off automatico
- Le interruzioni della pulizia non sono un problema grazie alla funzione di avvio/arresto automatico, sempre e ovunque.
- Grazie alla modalità Stair!Assist con funzione di avvio/arresto automatico disattivata, puoi pulire scale e spazi ristretti con facilità, da qualsiasi posizione, anche con un'angolazione di 90°.
Modalità Advanced!Power ultrapotente
- Rimuove anche lo sporco secco più ostinato con il doppio della potenza di aspirazione e il 20% in più di distribuzione dell'acqua rispetto alla modalità automatica.
- I pavimenti si asciugano in breve tempo e sono subito calpestabili.
Potente motore BLDC ed efficiente batteria Comfort!Cell
- Tecnologia del motore brushless all'avanguardia per una lunga durata, elevata affidabilità e straordinaria potenza di aspirazione e prestazioni di pulizia ad alte velocità.
- Massima libertà di movimento con un'autonomia della batteria fino a 45 minuti, ideale per aree fino a 200 m².
- La batteria può essere sostituita rapidamente durante la manutenzione per una maggiore durata del prodotto, rispettando il portafoglio e l'ambiente.
Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi
- Il sistema di filtraggio multistadio protegge in modo affidabile il motore dall'umidità.
- Eccellente filtraggio con filtro pieghettato piatto altamente efficiente: intrappola efficacemente anche le particelle più piccole nell'aria.
- Modalità asciugatura ideale per l'uso su tappeti e moquette
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|200
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|750
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|450
|Potenza nominale di ingresso (W)
|180
|Trazione
|Motore brushless
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Ampiezza rullo (mm)
|250
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|min. 2
|Voltaggio batteria (V)
|18
|Autonomia (min)
|max. 45
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|240
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,2
|Peso con imballo (kg)
|8,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* I rulli Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti in un solo passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di pulire.
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente. /
*** La modalità Advanced!Power rimuove anche lo sporco secco più ostinato con una potenza di aspirazione doppia e un volume d'acqua maggiore del 20% rispetto alla modalità automatica.
Scope of supply
- Rullo universale: 2 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 500 ml
- Stazione di ricarica, parcheggio e pulizia
- Spazzola per la pulizia
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i)
- Filtro in spugna: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- Sistema a doppio filtro
- Modalità autopulente
- Modalità automatica
- Modalità scala
- Modalità di alimentazione
- Modalità asciutta
- Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua dolce
- Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua sporca
- Ruote di trasporto
- Portatile
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Su tappeti a pelo corto
- Anche su sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
- Liquidi
- Peli di animali domestici
