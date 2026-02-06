Scopri FCV 4 Extra+: rivoluzionerà il modo in cui pulisci i tuoi pavimenti! L'aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, rendendo facile la pulizia di pavimenti duri, tappeti e persino la rimozione di liquidi rovesciati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra quattro modalità di pulizia: automatica con sensore di sporco Dynamic!Control, l'intelligente Stair!Assist, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power***, e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. L'innovativa tecnologia Hygienic!Spin con fino a 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di lavaggio perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per una pulizia igienica. Il potente motore BLDC e la batteria a lunga durata con fino a 45 minuti di autonomia puliscono fino a 200 metri quadrati senza interruzioni. È inoltre dotato di un display Vision!Clean da 3,2 pollici, funzione di on/off automatico e funzione autopulente, nonché di un rullo Pure!Roll lavabile per la massima praticità, senza mai entrare in contatto con lo sporco. La dotazione include un rullo aggiuntivo e un grande flacone di detergente universale.