Aspirapolvere a batteria CVH 3 Plus
Potente e sempre pronto all'uso: con il compatto aspirabriciole a batteria CVH 3 Plus potrete dire addio allo sporco in salotto, in camera da letto, in cucina o in auto.
Un potente alleato per tutti i giorni: l'aspirabriciole CVH 3 Plus, alimentato a batteria, rimuove efficacemente ogni tipo di sporco, come capelli, briciole e polvere, ovunque e senza lasciare residui. Inoltre, il sistema filtrante lavabile a due fasi, composto da una rete in acciaio fine per sporco grossolano e capelli e da un filtro HEPA a valle (EN 1822:1998), garantisce un'aria di scarico estremamente pulita. Altre caratteristiche sono: elevata potenza di aspirazione e maggiore durata grazie al silenzioso motore BLDC, design compatto e leggero, due diversi livelli di aspirazione con un'autonomia della batteria fino a 20 minuti e una comoda stazione di ricarica che include un vano per gli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Elevate prestazioni di pulizia grazie al motore BLDCElevata potenza di aspirazione per tutti i tipi di piccoli lavori di pulizia grazie al motore BLDC.
Scelta tra due modalitàModalità minima per una lunga durata (max. 20 min), modalità massima per un'elevata potenza di aspirazione.
Stazione di ricarica con deposito accessoriComodo da caricare e facile da riporre sulla stazione di ricarica.
Leggera e compatta
- Effettua senza sforzo i piccoli lavori di pulizia quotidiani.
Pronto all'uso
- Può essere utilizzato in qualsiasi momento e ovunque grazie al design compatto e al semplice utilizzo degli accessori.
Sistema di filtraggio a due fasi
- Combinazione ideale tra la rete di acciaio fine per lo sporco grossolano e i capelli e il filtro HEPA (EN 1822:1998).
Filtro e contenitore della polvere lavabili
- Facile da pulire sotto l'acqua corrente e può essere riutilizzato.
Pratici accessori
- Adatto per superfici delicate e aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Vano raccolta (l)
|0,15
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Potenza assorbita (W)
|70
|Tempo di esecuzione min. modalità (min)
|20
|Tempo di esecuzione max. modalità (min)
|10
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio batteria (V)
|7,2
|Voltaggio (V)
|7,2
|Capacità della batteria (Ah)
|2
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (h)
|4
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|1,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Caricabatterie: Stazione di ricarica 5 V / 2 A + adattatore (1 di ciascuno)
- Bocchetta per fessure 2 in 1
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
- Stazione di parcheggio con unità di ricarica
Dotazione
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Videos
Aree di applicazione
- Mobilia
- Interno del veicolo
Accessori
RICAMBI CVH 3 Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.