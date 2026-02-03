Un potente alleato per tutti i giorni: l'aspirabriciole CVH 3 Plus, alimentato a batteria, rimuove efficacemente ogni tipo di sporco, come capelli, briciole e polvere, ovunque e senza lasciare residui. Inoltre, il sistema filtrante lavabile a due fasi, composto da una rete in acciaio fine per sporco grossolano e capelli e da un filtro HEPA a valle (EN 1822:1998), garantisce un'aria di scarico estremamente pulita. Altre caratteristiche sono: elevata potenza di aspirazione e maggiore durata grazie al silenzioso motore BLDC, design compatto e leggero, due diversi livelli di aspirazione con un'autonomia della batteria fino a 20 minuti e una comoda stazione di ricarica che include un vano per gli accessori.