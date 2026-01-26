L'aspirapolvere multiciclonico VC 3 non usa i sacchetti filtro, quindi permette a chi lo sceglie di risparmiare parecchio. Lo sporco si accumula nel vano raccolta trasparente, che una volta pieno si svuota e si lava facilmente. Il sistema multiciclonico evita la formazione di cattivi odori – caratteristica apprezzata da tutti e non solo dai soggetti allergici. E' un modello molto compatto che si usa su pavimenti duri e tappeti, mobili, fessure, divani e poltrone grazie alle bocchette in dotazione. Il filtro è HEPA e trattiene tutti gli allergeni presenti nell'aria rendendo l'ambiente più pulito e adatto anche a chi soffre di allergie. La posizione parking completa la dotazione.