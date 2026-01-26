Aspirapolvere VC 3

L'aspirapolvere multiciclonico VC 3 non usa i sacchetti filtro, quindi permette a chi lo sceglie di risparmiare parecchio. Lo sporco si accumula nel vano raccolta trasparente, che una volta pieno si svuota e si lava facilmente. Il sistema multiciclonico evita la formazione di cattivi odori – caratteristica apprezzata da tutti e non solo dai soggetti allergici. E' un modello molto compatto che si usa su pavimenti duri e tappeti, mobili, fessure, divani e poltrone grazie alle bocchette in dotazione. Il filtro è HEPA e trattiene tutti gli allergeni presenti nell'aria rendendo l'ambiente più pulito e adatto anche a chi soffre di allergie. La posizione parking completa la dotazione.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere VC 3: Tecnologia multiciclonica
Tecnologia multiciclonica
Elimina il problema di comprare costosi sacchetti Il serbatoio puoò essere rimosso e pulito facilmente
Aspirapolvere VC 3: Filtro HEPA
Filtro HEPA
Filtro efficiente anche con polveri sottili, come il polline e altre particelle allergizzanti Pulisce l'aria, per garantire un ambiente sano
Aspirapolvere VC 3: Bocchetta per pavimenti staccabile
Bocchetta per pavimenti staccabile
Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Posizione di fermo
  • Facile e sicuro parcheggiare i dispositivo durante le interruzioni del lavoro
Specifiche

Dati tecnici

Potenza assorbita (W) 700
Raggio operativo (m) 7,5
Capacità del serbatoio (l) 0,9
Livello di potenza sonora (dB(A)) 76
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso senza accessori (kg) 4,4
Peso con imballo (kg) 7,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.5 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Metallo
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Bocchetta per pavimenti
  • Bocchetta fessure
  • Spazzolina mobili

Dotazione

  • Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
  • Pratica posizione di parcheggio
  • Riavvolgimento automatico del cavo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Tappeti
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Superficie delicata
