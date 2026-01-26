Aspirapolvere VC 3
L'aspirapolvere multiciclonico VC 3 Premium offre un grande vantaggio a chi lo sceglie: il risparmio sui sacchetti filtro. Questo modello non ne usufruisce, lo sporco si accumula nel vano raccolta trasparente che si svuota e si lava facilmente.
L'aspirapolvere multiciclonico VC 3 non usa i sacchetti filtro, quindi permette a chi lo sceglie di risparmiare parecchio. Lo sporco si accumula nel vano raccolta trasparente, che una volta pieno si svuota e si lava facilmente. Il sistema multiciclonico evita la formazione di cattivi odori – caratteristica apprezzata da tutti e non solo dai soggetti allergici. E' un modello molto compatto che si usa su pavimenti duri e tappeti, mobili, fessure, divani e poltrone grazie alle bocchette in dotazione. Il filtro è HEPA e trattiene tutti gli allergeni presenti nell'aria rendendo l'ambiente più pulito e adatto anche a chi soffre di allergie. La posizione parking completa la dotazione.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia multiciclonicaElimina il problema di comprare costosi sacchetti Il serbatoio puoò essere rimosso e pulito facilmente
Filtro HEPAFiltro efficiente anche con polveri sottili, come il polline e altre particelle allergizzanti Pulisce l'aria, per garantire un ambiente sano
Bocchetta per pavimenti staccabilePossibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Posizione di fermo
- Facile e sicuro parcheggiare i dispositivo durante le interruzioni del lavoro
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza assorbita (W)
|700
|Raggio operativo (m)
|7,5
|Capacità del serbatoio (l)
|0,9
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|76
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|4,4
|Peso con imballo (kg)
|7,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Metallo
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Bocchetta per pavimenti
- Bocchetta fessure
- Spazzolina mobili
Dotazione
- Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
- Pratica posizione di parcheggio
- Riavvolgimento automatico del cavo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Tappeti
- Aree difficili da raggiungere.
- Superficie delicata
