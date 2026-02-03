Aspirapolvere VC 3 (ERP)
Risparmiati il cambio dei sacchetti filtro e l'acquisto di ricambi: l'aspirapolvere VC 3 con tecnologia multiciclonica e contenitore per rifiuti trasparente e lavabile.
L'aspirapolvere a bidone compatto VC 3 con tecnologia multiciclone consente di aspirare senza sacchetto filtro. Ciò ti evita di dover cambiare e acquistare nuovi costosi sacchetti filtro. Puoi anche vedere a colpo d'occhio quando è necessario svuotare il contenitore dei rifiuti trasparente. Inoltre il sistema senza sacco non produce odori sgradevoli, cosa che tutti, e non solo chi soffre di allergie, possono apprezzare. Grazie alle sue dimensioni compatte, il VC 3 è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni in appartamenti e case più piccole. La bocchetta per fessure e la spazzola morbida per spolverare ti consentono di pulire a fondo gli spazi stretti e le superfici sensibili, nonché i pavimenti duri e i tappeti. Altre caratteristiche di dotazione dell'aspirapolvere sono il filtro igienico HEPA, che filtra in modo affidabile lo sporco più fine come pollini o altre particelle che provocano allergie, e la pratica posizione di parcheggio.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia multiciclonicaElimina il problema di comprare costosi sacchetti Il serbatoio puoò essere rimosso e pulito facilmente
Filtro HEPA 13Filtro efficiente anche con polveri sottili, come il polline e altre particelle allergizzanti Pulisce l'aria, per garantire un ambiente sano
Bocchetta per pavimenti staccabilePossibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Posizione di fermo
- Facile e sicuro parcheggiare i dispositivo durante le interruzioni del lavoro
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza assorbita (W)
|700
|Capacità del serbatoio (l)
|0,9
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|76
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|4,4
|Peso con imballo (kg)
|7,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Metallo
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Bocchetta per pavimenti
- Bocchetta fessure
- Spazzolina mobili
Dotazione
- Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
- Pratica posizione di parcheggio
- Riavvolgimento automatico del cavo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Tappeti
- Aree difficili da raggiungere.
- Superficie delicata
