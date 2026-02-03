L'aspirapolvere a bidone compatto VC 3 con tecnologia multiciclone consente di aspirare senza sacchetto filtro. Ciò ti evita di dover cambiare e acquistare nuovi costosi sacchetti filtro. Puoi anche vedere a colpo d'occhio quando è necessario svuotare il contenitore dei rifiuti trasparente. Inoltre il sistema senza sacco non produce odori sgradevoli, cosa che tutti, e non solo chi soffre di allergie, possono apprezzare. Grazie alle sue dimensioni compatte, il VC 3 è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni in appartamenti e case più piccole. La bocchetta per fessure e la spazzola morbida per spolverare ti consentono di pulire a fondo gli spazi stretti e le superfici sensibili, nonché i pavimenti duri e i tappeti. Altre caratteristiche di dotazione dell'aspirapolvere sono il filtro igienico HEPA, che filtra in modo affidabile lo sporco più fine come pollini o altre particelle che provocano allergie, e la pratica posizione di parcheggio.