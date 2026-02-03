Aspirapolvere VC 3 (ERP)

Risparmiati il ​​cambio dei sacchetti filtro e l'acquisto di ricambi: l'aspirapolvere VC 3 con tecnologia multiciclonica e contenitore per rifiuti trasparente e lavabile.

L'aspirapolvere a bidone compatto VC 3 con tecnologia multiciclone consente di aspirare senza sacchetto filtro. Ciò ti evita di dover cambiare e acquistare nuovi costosi sacchetti filtro. Puoi anche vedere a colpo d'occhio quando è necessario svuotare il contenitore dei rifiuti trasparente. Inoltre il sistema senza sacco non produce odori sgradevoli, cosa che tutti, e non solo chi soffre di allergie, possono apprezzare. Grazie alle sue dimensioni compatte, il VC 3 è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni in appartamenti e case più piccole. La bocchetta per fessure e la spazzola morbida per spolverare ti consentono di pulire a fondo gli spazi stretti e le superfici sensibili, nonché i pavimenti duri e i tappeti. Altre caratteristiche di dotazione dell'aspirapolvere sono il filtro igienico HEPA, che filtra in modo affidabile lo sporco più fine come pollini o altre particelle che provocano allergie, e la pratica posizione di parcheggio.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere VC 3 (ERP): Tecnologia multiciclonica
Tecnologia multiciclonica
Elimina il problema di comprare costosi sacchetti Il serbatoio puoò essere rimosso e pulito facilmente
Aspirapolvere VC 3 (ERP): Filtro HEPA 13
Filtro HEPA 13
Filtro efficiente anche con polveri sottili, come il polline e altre particelle allergizzanti Pulisce l'aria, per garantire un ambiente sano
Aspirapolvere VC 3 (ERP): Bocchetta per pavimenti staccabile
Bocchetta per pavimenti staccabile
Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Posizione di fermo
  • Facile e sicuro parcheggiare i dispositivo durante le interruzioni del lavoro
Specifiche

Dati tecnici

Potenza assorbita (W) 700
Capacità del serbatoio (l) 0,9
Livello di potenza sonora (dB(A)) 76
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso senza accessori (kg) 4,4
Peso con imballo (kg) 7,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.5 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Metallo
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 13
  • Bocchetta per pavimenti
  • Bocchetta fessure
  • Spazzolina mobili

Dotazione

  • Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
  • Pratica posizione di parcheggio
  • Riavvolgimento automatico del cavo
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Tappeti
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Superficie delicata
Accessori
RICAMBI VC 3 (ERP)

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.