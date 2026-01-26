Aspirapolvere senza fili VC 6 Cordless ourFamily
Pulizia semplice e affidabile nelle famiglie più grandi: l'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily si distingue dalla massa per il suo peso ridotto, il sistema di filtraggio senza sacchetto e l'elevata potenza di aspirazione.
Pulire può essere davvero così semplice: con l'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily, passare l'aspirapolvere diventa un vero piacere. Le numerose funzionalità intelligenti includono lo svuotamento del contenitore della polvere con 1 clic, la funzione boost, il design ergonomico per la pulizia in aree difficili da raggiungere e le luci a LED sulla bocchetta attiva per pavimenti, che rendono la polvere più visibile e garantiscono un'aspirazione affidabile dello sporco. Altri vantaggi includono il volume di funzionamento silenzioso e un display dello stato della batteria di facile lettura, che mostra in qualsiasi momento lo stato della batteria e i messaggi rilevanti. C'è anche la comoda funzione Power Lock, che elimina la necessità di tenere costantemente premuto il pulsante di accensione. Grazie al supporto da parete con funzione di ricarica integrata, riporre e caricare l'aspirapolvere non potrebbe essere più semplice. Il potente motore BLDC (250 W) combinato con una tensione della batteria da 25,2 V elimina il duro lavoro dell'aspirazione.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia perfezionataPotente batteria da 25,2 V, perfettamente abbinata alla bocchetta per pavimenti attiva. Tempo di funzionamento ottimizzato di 50 minuti in modalità normale. Motore da 250 W, bocchetta per pavimenti attiva, Power Lock e sistema di filtraggio a 3 stadi senza sacco.
Sistema di filtraggio progettato in modo praticoSistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA. Filtro igienico HEPA (EN 1822: 1998) per aria di scarico particolarmente pulita. Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Bocchetta pavimenti attivaRaccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato. L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili. Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Controllo della potenza a due stadi
- Ampio tempo di funzionamento per pulire le case più grandi.
- Modalità boost opzionale.
Supporto a muro con opzione di ricarica
- Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
- Comoda ricarica semplicemente appendendo l'aspirapolvere.
Feedback intuitivo e display di carica
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Facile da usare
- La potenza di aspirazione è regolabile
- Modalità boost opzionale.
- Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|800
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|25,2
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / circa. 50 Modalità boost: / circa. 11
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|235
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|5,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (1 unità)
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro di aspirazione dell'aria: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
- Bocchetta fessure
- Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)
- Tubo di aspirazione: Metallo
- Supporto a muro grande con unità di ricarica
Dotazione
- Impugnatura morbida
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Tappeti
- Superfici tessili
- Sulle scale
Accessori
RICAMBI VC 6 Cordless ourFamily
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.