Pulire può essere davvero così semplice: con l'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily, passare l'aspirapolvere diventa un vero piacere. Le numerose funzionalità intelligenti includono lo svuotamento del contenitore della polvere con 1 clic, la funzione boost, il design ergonomico per la pulizia in aree difficili da raggiungere e le luci a LED sulla bocchetta attiva per pavimenti, che rendono la polvere più visibile e garantiscono un'aspirazione affidabile dello sporco. Altri vantaggi includono il volume di funzionamento silenzioso e un display dello stato della batteria di facile lettura, che mostra in qualsiasi momento lo stato della batteria e i messaggi rilevanti. C'è anche la comoda funzione Power Lock, che elimina la necessità di tenere costantemente premuto il pulsante di accensione. Grazie al supporto da parete con funzione di ricarica integrata, riporre e caricare l'aspirapolvere non potrebbe essere più semplice. Il potente motore BLDC (250 W) combinato con una tensione della batteria da 25,2 V elimina il duro lavoro dell'aspirazione.