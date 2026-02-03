Aspirapolvere senza fili VC 6 Cordless ourFamily Car
L'aspirapolvere senza sacchetto VC 6 Cordless ourFamily Car offre prestazioni potenti e gli accessori giusti per una pulizia accurata in casa e in auto.
Passare l'aspirapolvere diventa un piacere: l'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily Car offre la massima libertà di movimento a casa e in macchina con un'autonomia fino a 50 minuti. Il motore BLDC da 250 watt elimina il duro lavoro dell'aspirazione, che si tratti di pulire l'intera casa o l'interno dell'auto. La bocchetta per pavimenti motorizzata con illuminazione a LED aspira a fondo sia sui pavimenti duri che sui tappeti. Il design compatto, il peso ridotto e gli accessori rendono l'aspirapolvere particolarmente versatile nell'applicazione, anche come aspirapolvere portatile. La bocchetta per fessure a LED è un aiuto utile per la pulizia in aree strette e buie, soprattutto all'interno dell'auto. La spazzola morbida per mobili 2 in 1 può essere utilizzata per pulire delicatamente anche le superfici delicate del cruscotto. Il tubo di prolunga aumenta la portata e la bocchetta per tappezzeria è perfetta per i seggiolini auto. Altre caratteristiche utili includono il facile svuotamento del contenitore della polvere con 1 clic, la funzione boost per una maggiore potenza di aspirazione, il design ergonomico per un facile accesso sotto i mobili, un indicatore della batteria a tre livelli e il silenzioso rumore di funzionamento. Nella fornitura è compreso anche un supporto da parete con funzione di ricarica.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia perfezionataPotente batteria da 25,2 V, perfettamente abbinata alla bocchetta per pavimenti attiva. Tempo di funzionamento ottimizzato di 50 minuti in modalità normale. Motore da 250 W, bocchetta per pavimenti attiva, Power Lock e sistema di filtraggio a 3 stadi senza sacco.
Sistema di filtraggio progettato in modo praticoSistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA. Filtro igienico HEPA (EN 1822: 1998) per aria di scarico particolarmente pulita. Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Accessori aggiuntivi specifici per la pulizia degli interni delle autoUgello per fessure a LED per aiutare a localizzare lo sporco negli angoli bui. Bocchetta per fessure lunga e flessibile e tubo di prolunga flessibile per raggiungere facilmente tutte le superfici dell'auto. Grande bocchetta per tappezzeria per una pulizia rapida e accurata dei sedili dell'auto.
Bocchetta pavimenti attiva
- Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
- L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
- Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Controllo della potenza a due stadi
- Ampio tempo di funzionamento per pulire le case più grandi.
- Modalità boost opzionale.
Supporto a muro con opzione di ricarica
- Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
- Comoda ricarica semplicemente appendendo l'aspirapolvere.
Feedback intuitivo e display di carica
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Facile da usare
- La potenza di aspirazione è regolabile
- Modalità boost opzionale.
- Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Vasta gamma di apllicazioni
- Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|800
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|25,2
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / circa. 50 Modalità boost: / circa. 11
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|235
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (1 unità)
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro di aspirazione dell'aria: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
- bocchetta per fessure lunga e flessibile
- LED - Bocchetta per fessure
- Tubo di prolunga flessibile
- Bocchetta grande per tappezzeria
- Ugello per mobili 2 in 1
- Tubo di aspirazione: Metallo
- Supporto a muro grande con unità di ricarica
Dotazione
- Impugnatura morbida
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Tappeti
- Interno del veicolo
