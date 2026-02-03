Passare l'aspirapolvere diventa un piacere: l'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily Car offre la massima libertà di movimento a casa e in macchina con un'autonomia fino a 50 minuti. Il motore BLDC da 250 watt elimina il duro lavoro dell'aspirazione, che si tratti di pulire l'intera casa o l'interno dell'auto. La bocchetta per pavimenti motorizzata con illuminazione a LED aspira a fondo sia sui pavimenti duri che sui tappeti. Il design compatto, il peso ridotto e gli accessori rendono l'aspirapolvere particolarmente versatile nell'applicazione, anche come aspirapolvere portatile. La bocchetta per fessure a LED è un aiuto utile per la pulizia in aree strette e buie, soprattutto all'interno dell'auto. La spazzola morbida per mobili 2 in 1 può essere utilizzata per pulire delicatamente anche le superfici delicate del cruscotto. Il tubo di prolunga aumenta la portata e la bocchetta per tappezzeria è perfetta per i seggiolini auto. Altre caratteristiche utili includono il facile svuotamento del contenitore della polvere con 1 clic, la funzione boost per una maggiore potenza di aspirazione, il design ergonomico per un facile accesso sotto i mobili, un indicatore della batteria a tre livelli e il silenzioso rumore di funzionamento. Nella fornitura è compreso anche un supporto da parete con funzione di ricarica.