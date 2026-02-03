Aspirapolvere senza fili VC 6 Cordless ourFamily Extra
Un tuttofare completamente equipaggiato: l'aspirapolvere senza sacchetto VC 6 Cordless ourFamily Extra ha tutta una serie di accessori per eliminare il duro lavoro di pulizia. Inoltre una stazione di parcheggio autoportante che non richiede il montaggio a parete.
Versatile nel funzionamento grazie a una vasta gamma di accessori: il VC 6 Cordless ourFamily Extra è perfettamente equipaggiato per ogni compito richiesto da un aspirapolvere. Offre la massima praticità con un tempo di esecuzione fino a 50 minuti. Il motore BLDC da 250 watt semplifica l'aspirazione, sia che si tratti di pulire l'intera casa o di riordinare piccoli versamenti. La bocchetta per pavimenti motorizzata con illuminazione a LED aspira a fondo sia sui pavimenti duri che sui tappeti. C'è anche una mini turbospazzola motorizzata per imbottiti e materassi. Per una maggiore praticità, ha un'operazione con 1 clic per svuotare il contenitore della polvere, la funzione boost per una maggiore potenza di aspirazione, un design ergonomico per un facile accesso sotto i mobili, un indicatore della batteria a tre livelli e un'aspirazione silenziosa. Il pulsante di blocco elimina la necessità di tenere sempre premuto il pulsante di accensione. Grazie al suo peso ridotto, il dispositivo può essere utilizzato anche come aspirapolvere portatile compatto. La fornitura comprende una bocchetta per fessure a LED per angoli e angoli bui, una spazzola morbida per mobili 2 in 1, uno strumento per la pulizia del filtro, nonché un secondo filtro di ricambio e una stazione di parcheggio indipendente che incorpora la funzione di stoccaggio e ricarica degli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia perfezionataPotente batteria da 25,2 V, perfettamente abbinata alla bocchetta per pavimenti attiva. Tempo di funzionamento ottimizzato di 50 minuti in modalità normale. Motore da 250 W, bocchetta per pavimenti attiva, Power Lock e sistema di filtraggio a 3 stadi senza sacco.
Sistema di filtraggio progettato in modo praticoSistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA. Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Accessori aggiuntivi per ulteriori campi di applicazioneI mobili imbottiti o gli angoli stretti e le fessure sono ancora più facili da pulire utilizzando ugelli aggiuntivi, come la mini spazzola turbo e la bocchetta per fessure a LED. La motorizzazione della mini turbospazzola e l'illuminazione della bocchetta per fessure a LED garantiscono una migliore rimozione e rilevazione dello sporco. La stazione di ricarica autoportante elimina la necessità di montare la stazione di ricarica su una parete.
Bocchetta pavimenti attiva
- Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
- L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
- Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Controllo della potenza a due stadi
- Ampio tempo di funzionamento per pulire le case più grandi.
- Modalità boost opzionale.
Feedback intuitivo e display di carica
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Facile da usare
- La potenza di aspirazione è regolabile
- Modalità boost opzionale.
- Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Vasta gamma di apllicazioni
- Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|800
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|25,2
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / circa. 50 Modalità boost: / circa. 11
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|235
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|10,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (1 unità)
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro di aspirazione dell'aria: 2 Pezzo(i)
- Attrezzo per la pulizia del filtro
- Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
- Mini spazzola turbo
- LED - Bocchetta per fessure
- Ugello per mobili 2 in 1
- Tubo di aspirazione: Metallo
- Stazione di parcheggio autoportante con funzione di ricarica
Dotazione
- Impugnatura morbida
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Tappeti
- Sulle scale
Accessori
RICAMBI VC 6 Cordless ourFamily Extra
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.