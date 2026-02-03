Versatile nel funzionamento grazie a una vasta gamma di accessori: il VC 6 Cordless ourFamily Extra è perfettamente equipaggiato per ogni compito richiesto da un aspirapolvere. Offre la massima praticità con un tempo di esecuzione fino a 50 minuti. Il motore BLDC da 250 watt semplifica l'aspirazione, sia che si tratti di pulire l'intera casa o di riordinare piccoli versamenti. La bocchetta per pavimenti motorizzata con illuminazione a LED aspira a fondo sia sui pavimenti duri che sui tappeti. C'è anche una mini turbospazzola motorizzata per imbottiti e materassi. Per una maggiore praticità, ha un'operazione con 1 clic per svuotare il contenitore della polvere, la funzione boost per una maggiore potenza di aspirazione, un design ergonomico per un facile accesso sotto i mobili, un indicatore della batteria a tre livelli e un'aspirazione silenziosa. Il pulsante di blocco elimina la necessità di tenere sempre premuto il pulsante di accensione. Grazie al suo peso ridotto, il dispositivo può essere utilizzato anche come aspirapolvere portatile compatto. La fornitura comprende una bocchetta per fessure a LED per angoli e angoli bui, una spazzola morbida per mobili 2 in 1, uno strumento per la pulizia del filtro, nonché un secondo filtro di ricambio e una stazione di parcheggio indipendente che incorpora la funzione di stoccaggio e ricarica degli accessori.