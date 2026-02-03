Aspirapolvere senza fili VC 6 Cordless ourFamily Pet
L'aspirapolvere senza sacco VC 6 Cordless ourFamily Pet vanta un'elevata potenza di aspirazione e accessori abbinati per raccogliere praticamente tutti i peli di animali domestici e le cellule morte della pelle.
L'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily Pet convince per risultati eccellenti, maneggevolezza confortevole e massima libertà di movimento con un'autonomia fino a 50 minuti. Il potente motore BLDC da 250 watt garantisce un'aspirazione senza sforzo e risultati di pulizia accurati anche quando è necessario rimuovere peli di animali domestici e cellule morte della pelle. Ha anche una funzione boost per una maggiore potenza quando è necessario. La bocchetta per pavimenti motorizzata con luce a LED pulisce allo stesso modo pavimenti duri e tappeti. C'è anche una mini turbospazzola motorizzata per imbottiti e materassi. Per una maggiore praticità, ha un funzionamento con 1 clic per svuotare il contenitore della polvere, un design ergonomico per un facile accesso sotto i mobili e un indicatore della batteria a tre livelli. Un altro vantaggio è il silenzioso rumore di funzionamento durante l'aspirazione, che non spaventa gli animali domestici. Il pulsante di blocco elimina la necessità di tenere sempre premuto il pulsante di accensione. Il dispositivo compatto può essere utilizzato anche come aspirapolvere portatile, ad esempio per pulire i mobili. La fornitura comprende una bocchetta per fessure, una spazzola morbida per mobili 2 in 1, uno strumento per la pulizia del filtro, nonché un secondo filtro di ricambio e un supporto da parete con funzione di ricarica.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia perfezionataPotente batteria da 25,2 V, perfettamente abbinata alla bocchetta per pavimenti attiva. Tempo di funzionamento ottimizzato di 50 minuti in modalità normale. Motore da 250 W, bocchetta per pavimenti attiva, Power Lock e sistema di filtraggio a 3 stadi senza sacco.
Sistema di filtraggio progettato in modo praticoSistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA. Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Accessori aggiuntivi specialmente per i proprietari di animali domesticiLa spazzola mini turbo motorizzata rimuove con facilità praticamente tutti i peli di animali domestici dai mobili imbottiti. Facile pulizia del filtro – importante per le aree con alte concentrazioni di sporcizia nelle famiglie con animali domestici, quando il filtro deve essere pulito più spesso.
Bocchetta pavimenti attiva
- Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
- L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
- Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Controllo della potenza a due stadi
- Ampio tempo di funzionamento per pulire le case più grandi.
- Modalità boost opzionale.
Supporto a muro con opzione di ricarica
- Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
- Comoda ricarica semplicemente appendendo l'aspirapolvere.
Feedback intuitivo e display di carica
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Facile da usare
- La potenza di aspirazione è regolabile
- Modalità boost opzionale.
- Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Vasta gamma di apllicazioni
- Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|800
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|25,2
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / circa. 50 Modalità boost: / circa. 11
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|235
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|5,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (1 unità)
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro di aspirazione dell'aria: 2 Pezzo(i)
- Attrezzo per la pulizia del filtro
- Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
- Mini spazzola turbo
- Bocchetta fessure
- Ugello per mobili 2 in 1
- Tubo di aspirazione: Metallo
- Supporto a muro grande con unità di ricarica
Dotazione
- Impugnatura morbida
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Tappeti
- Peli di animali domestici
Accessori
RICAMBI VC 6 Cordless ourFamily Pet
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.