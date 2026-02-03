L'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily Pet convince per risultati eccellenti, maneggevolezza confortevole e massima libertà di movimento con un'autonomia fino a 50 minuti. Il potente motore BLDC da 250 watt garantisce un'aspirazione senza sforzo e risultati di pulizia accurati anche quando è necessario rimuovere peli di animali domestici e cellule morte della pelle. Ha anche una funzione boost per una maggiore potenza quando è necessario. La bocchetta per pavimenti motorizzata con luce a LED pulisce allo stesso modo pavimenti duri e tappeti. C'è anche una mini turbospazzola motorizzata per imbottiti e materassi. Per una maggiore praticità, ha un funzionamento con 1 clic per svuotare il contenitore della polvere, un design ergonomico per un facile accesso sotto i mobili e un indicatore della batteria a tre livelli. Un altro vantaggio è il silenzioso rumore di funzionamento durante l'aspirazione, che non spaventa gli animali domestici. Il pulsante di blocco elimina la necessità di tenere sempre premuto il pulsante di accensione. Il dispositivo compatto può essere utilizzato anche come aspirapolvere portatile, ad esempio per pulire i mobili. La fornitura comprende una bocchetta per fessure, una spazzola morbida per mobili 2 in 1, uno strumento per la pulizia del filtro, nonché un secondo filtro di ricambio e un supporto da parete con funzione di ricarica.