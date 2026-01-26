Trasforma l'aspirazione da un compito ingrato a un'esperienza di pulizia: VC 7 Cordless yourMax presenta un'impressionante combinazione di tecnologia all'avanguardia, ampia dotazione e facilità d'uso. L'innovativo sensore della polvere rileva lo sporco, regola di conseguenza la potenza di aspirazione, garantendo un utilizzo efficiente della batteria con autonomia fino a 60 minuti. Il potente motore BLDC da 350 Watt e la tensione della batteria da 25,2 V eliminano il duro lavoro dell'aspirazione. La funzione boost garantisce la massima potenza di aspirazione premendo un pulsante. Altri vantaggi includono il semplice svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic, il design ergonomico per pulire anche le aree difficili da raggiungere e le luci LED sulla bocchetta attiva per pavimenti, che rendono la polvere più visibile. La pulizia del filtro non potrebbe essere più semplice grazie allo strumento in dotazione e al filtro sostitutivo. Grazie alle diverse bocchette, pulire qualsiasi spazio diventa un gioco da ragazzi: la bocchetta per fessure elimina lo sporco da angoli e fessure, la bocchetta 2 in 1 è lo strumento perfetto per pulire mobili e tappezzerie e la spazzola morbida è adatta per pulire anche le superfici delicate. Altre caratteristiche utili sono l'indicatore dello stato della batteria e il supporto da parete con funzione di ricarica.