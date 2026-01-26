Aspirapolvere senza fili VC 7 Cordless yourMax
Pulizia senza sforzo con la massima durata: l'aspirapolvere VC 7 Cordless yourMax vanta un peso relativamente ridotto, un sistema di filtraggio senza sacchetto e un innovativo sensore della polvere.
Trasforma l'aspirazione da un compito ingrato a un'esperienza di pulizia: VC 7 Cordless yourMax presenta un'impressionante combinazione di tecnologia all'avanguardia, ampia dotazione e facilità d'uso. L'innovativo sensore della polvere rileva lo sporco, regola di conseguenza la potenza di aspirazione, garantendo un utilizzo efficiente della batteria con autonomia fino a 60 minuti. Il potente motore BLDC da 350 Watt e la tensione della batteria da 25,2 V eliminano il duro lavoro dell'aspirazione. La funzione boost garantisce la massima potenza di aspirazione premendo un pulsante. Altri vantaggi includono il semplice svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic, il design ergonomico per pulire anche le aree difficili da raggiungere e le luci LED sulla bocchetta attiva per pavimenti, che rendono la polvere più visibile. La pulizia del filtro non potrebbe essere più semplice grazie allo strumento in dotazione e al filtro sostitutivo. Grazie alle diverse bocchette, pulire qualsiasi spazio diventa un gioco da ragazzi: la bocchetta per fessure elimina lo sporco da angoli e fessure, la bocchetta 2 in 1 è lo strumento perfetto per pulire mobili e tappezzerie e la spazzola morbida è adatta per pulire anche le superfici delicate. Altre caratteristiche utili sono l'indicatore dello stato della batteria e il supporto da parete con funzione di ricarica.
Caratteristiche e vantaggi
Sensore della polvereRilevamento automatico della polvere e controllo della potenza. Regolazione intelligente della potenza per un tempo di funzionamento più lungo. Aspirazione intuitiva e senza sforzo.
Tecnologia perfezionataPotente batteria da 25,2 V, perfettamente abbinata alla bocchetta per pavimenti attiva. Tempo di funzionamento ottimizzato di 60 minuti in modalità normale. Motore da 350 W, bocchetta per pavimenti attiva, Power Lock e sistema di filtraggio a 3 stadi senza sacco.
Sistema di filtraggio progettato in modo praticoSistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA. Filtro igienico HEPA (EN 1822: 1998) per aria di scarico particolarmente pulita. Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Bocchetta pavimenti attiva
- Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
- L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
- Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Controllo della potenza a due stadi
- Ampio tempo di funzionamento per pulire le case più grandi.
- Modalità boost opzionale.
Supporto a muro con opzione di ricarica
- Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
- Comoda ricarica semplicemente appendendo l'aspirapolvere.
Feedback intuitivo e display di carica
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Facile da usare
- La potenza di aspirazione è regolabile
- Modalità boost opzionale.
- Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|800
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|25,2
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / circa. 60 Modalità boost: / circa. 8
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|220
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|5,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (1 unità)
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro di aspirazione dell'aria: 2 Pezzo(i)
- Attrezzo per la pulizia del filtro
- Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
- Bocchetta fessure
- Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)
- Spazzola morbida
- Tubo di aspirazione: Metallo
- Supporto a muro grande con unità di ricarica
Dotazione
- Impugnatura morbida
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
- Sensore di polvere
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Tappeti
- Superfici tessili
- Sulle scale
Accessori
RICAMBI VC 7 Cordless yourMax
