Aspirapolvere senza fili VC 7 Cordless yourMax

Pulizia senza sforzo con la massima durata: l'aspirapolvere VC 7 Cordless yourMax vanta un peso relativamente ridotto, un sistema di filtraggio senza sacchetto e un innovativo sensore della polvere.

Trasforma l'aspirazione da un compito ingrato a un'esperienza di pulizia: VC 7 Cordless yourMax presenta un'impressionante combinazione di tecnologia all'avanguardia, ampia dotazione e facilità d'uso. L'innovativo sensore della polvere rileva lo sporco, regola di conseguenza la potenza di aspirazione, garantendo un utilizzo efficiente della batteria con autonomia fino a 60 minuti. Il potente motore BLDC da 350 Watt e la tensione della batteria da 25,2 V eliminano il duro lavoro dell'aspirazione. La funzione boost garantisce la massima potenza di aspirazione premendo un pulsante. Altri vantaggi includono il semplice svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic, il design ergonomico per pulire anche le aree difficili da raggiungere e le luci LED sulla bocchetta attiva per pavimenti, che rendono la polvere più visibile. La pulizia del filtro non potrebbe essere più semplice grazie allo strumento in dotazione e al filtro sostitutivo. Grazie alle diverse bocchette, pulire qualsiasi spazio diventa un gioco da ragazzi: la bocchetta per fessure elimina lo sporco da angoli e fessure, la bocchetta 2 in 1 è lo strumento perfetto per pulire mobili e tappezzerie e la spazzola morbida è adatta per pulire anche le superfici delicate. Altre caratteristiche utili sono l'indicatore dello stato della batteria e il supporto da parete con funzione di ricarica.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere senza fili VC 7 Cordless yourMax: Sensore della polvere
Sensore della polvere
Rilevamento automatico della polvere e controllo della potenza. Regolazione intelligente della potenza per un tempo di funzionamento più lungo. Aspirazione intuitiva e senza sforzo.
Aspirapolvere senza fili VC 7 Cordless yourMax: Tecnologia perfezionata
Tecnologia perfezionata
Potente batteria da 25,2 V, perfettamente abbinata alla bocchetta per pavimenti attiva. Tempo di funzionamento ottimizzato di 60 minuti in modalità normale. Motore da 350 W, bocchetta per pavimenti attiva, Power Lock e sistema di filtraggio a 3 stadi senza sacco.
Aspirapolvere senza fili VC 7 Cordless yourMax: Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
Sistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA. Filtro igienico HEPA (EN 1822: 1998) per aria di scarico particolarmente pulita. Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Bocchetta pavimenti attiva
  • Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
  • L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
  • Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Controllo della potenza a due stadi
  • Ampio tempo di funzionamento per pulire le case più grandi.
  • Modalità boost opzionale.
Supporto a muro con opzione di ricarica
  • Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
  • Comoda ricarica semplicemente appendendo l'aspirapolvere.
Feedback intuitivo e display di carica
  • Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
  • Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Facile da usare
  • La potenza di aspirazione è regolabile
  • Modalità boost opzionale.
  • Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) < 78
Capacità vano raccolta (ml) 800
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 25,2
Resa (Ah) 2,5
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / circa. 60 Modalità boost: / circa. 8
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 220
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 2,6
Peso con imballo (kg) 5,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (1 unità)
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Filtro di aspirazione dell'aria: 2 Pezzo(i)
  • Attrezzo per la pulizia del filtro
  • Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)
  • Spazzola morbida
  • Tubo di aspirazione: Metallo
  • Supporto a muro grande con unità di ricarica

Dotazione

  • Impugnatura morbida
  • Sistema di filtraggio senza sacco
  • Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
  • Sensore di polvere
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
  • Tappeti
  • Superfici tessili
  • Sulle scale
Accessori
