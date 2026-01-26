Aspirapolvere senza fili VC 7 Signature Line

Aspirapolvere senza filo VC 7 Signature Line con sensore di polvere e seconda batteria inclusa. Con strumento per pulire il filtro, bocchetta per fessure, due spazzole e supporto a parete.

Solo i nostri prodotti più innovativi e potenti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. La nuova VC 7 Signature Line è uno dei migliori aspirapolveri senza filo della sua categoria. Grazie a caratteristiche come il sensore di polvere, la bocchetta per pavimenti con luce LED e il controllo della potenza a due livelli, VC 7 Signature Line stabilisce nuovi standard in termini di risultati di pulizia e autonomia. Grazie alla seconda batteria, VC 7 Signature Line è sempre pronto all'uso per pulire rapidamente anche grandi superfici.

Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea Signature
Vantaggi della linea Signature
La firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
Seconda batteria
Seconda batteria
Per un'autonomia infinita.
Sensore della polvere
Sensore della polvere
Rilevamento automatico della polvere e controllo della potenza. Regolazione intelligente della potenza per un tempo di funzionamento più lungo. Aspirazione intuitiva e senza sforzo.
Bocchetta pavimenti attiva
  • Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
  • L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
  • Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
  • Sistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA.
  • Filtro igienico HEPA (EN 1822: 1998) per aria di scarico particolarmente pulita.
  • Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Facile da usare
  • La potenza di aspirazione è regolabile
  • Modalità boost opzionale.
  • Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Feedback intuitivo e display di carica
  • Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
  • Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Supporto a muro con opzione di ricarica
  • Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
  • Comoda ricarica semplicemente appendendo l'aspirapolvere.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) < 78
Capacità vano raccolta (ml) 800
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio (V) 25,2
Resa (Ah) 2,5
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / circa. 60 Modalità boost: / circa. 8
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min) 220
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 2,6
Peso con imballo (kg) 6,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (2 pz.)
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Filtro di aspirazione dell'aria: 2 Pezzo(i)
  • Attrezzo per la pulizia del filtro
  • Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
  • Mini spazzola turbo
  • Bocchetta fessure
  • Ugello per mobili 2 in 1
  • Tubo di aspirazione: Metallo
  • Supporto a muro grande con unità di ricarica

Dotazione

  • Impugnatura morbida
  • Sistema di filtraggio senza sacco
  • Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
  • Sensore di polvere
Aspirapolvere senza fili VC 7 Signature Line
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Tappeti
  • Superfici tessili
  • Sulle scale
Accessori
