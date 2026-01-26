Solo i nostri prodotti più innovativi e potenti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. La nuova VC 7 Signature Line è uno dei migliori aspirapolveri senza filo della sua categoria. Grazie a caratteristiche come il sensore di polvere, la bocchetta per pavimenti con luce LED e il controllo della potenza a due livelli, VC 7 Signature Line stabilisce nuovi standard in termini di risultati di pulizia e autonomia. Grazie alla seconda batteria, VC 7 Signature Line è sempre pronto all'uso per pulire rapidamente anche grandi superfici.