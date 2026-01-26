Aspirapolvere senza fili VC 7 Signature Line
Aspirapolvere senza filo VC 7 Signature Line con sensore di polvere e seconda batteria inclusa. Con strumento per pulire il filtro, bocchetta per fessure, due spazzole e supporto a parete.
Solo i nostri prodotti più innovativi e potenti portano la firma del pioniere della tecnologia e fondatore dell'azienda Alfred Kärcher. La nuova VC 7 Signature Line è uno dei migliori aspirapolveri senza filo della sua categoria. Grazie a caratteristiche come il sensore di polvere, la bocchetta per pavimenti con luce LED e il controllo della potenza a due livelli, VC 7 Signature Line stabilisce nuovi standard in termini di risultati di pulizia e autonomia. Grazie alla seconda batteria, VC 7 Signature Line è sempre pronto all'uso per pulire rapidamente anche grandi superfici.
Caratteristiche e vantaggi
Vantaggi della linea SignatureLa firma del fondatore dell'azienda Alfred Kärcher contraddistingue il prodotto come il miglior dispositivo Kärcher della sua categoria. Altri vantaggi esclusivi sono l'assistenza tramite app e l'estensione della garanzia.
Seconda batteriaPer un'autonomia infinita.
Sensore della polvereRilevamento automatico della polvere e controllo della potenza. Regolazione intelligente della potenza per un tempo di funzionamento più lungo. Aspirazione intuitiva e senza sforzo.
Bocchetta pavimenti attiva
- Raccolta ottimale dello sporco grazie al rullo motorizzato.
- L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
- Assicura una pulizia affidabile delle superfici.
Sistema di filtraggio progettato in modo pratico
- Sistema di filtraggio a 3 stadi con filtro ciclonico, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA.
- Filtro igienico HEPA (EN 1822: 1998) per aria di scarico particolarmente pulita.
- Semplice svuotamento del filtro con un solo clic.
Facile da usare
- La potenza di aspirazione è regolabile
- Modalità boost opzionale.
- Funzione Power Lock: senza tenere premuto
Feedback intuitivo e display di carica
- Messaggi di feedback e di errore tramite un display a LED di facile lettura.
- Chiara visualizzazione dello stato della batteria.
Supporto a muro con opzione di ricarica
- Grazie al supporto a parete, l'apparecchio può essere riposto in modo semplice e veloce.
- Comoda ricarica semplicemente appendendo l'aspirapolvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|800
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|25,2
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / circa. 60 Modalità boost: / circa. 8
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (min)
|220
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,6
|Peso con imballo (kg)
|6,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteria: Batteria da 25,2 V / 2,5 Ah (2 pz.)
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtro di aspirazione dell'aria: 2 Pezzo(i)
- Attrezzo per la pulizia del filtro
- Bocchetta universale per pavimenti grande con LED
- Mini spazzola turbo
- Bocchetta fessure
- Ugello per mobili 2 in 1
- Tubo di aspirazione: Metallo
- Supporto a muro grande con unità di ricarica
Dotazione
- Impugnatura morbida
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Controllo corrente: Con 2 livelli di performance
- Sensore di polvere
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Tappeti
- Superfici tessili
- Sulle scale
Accessori
RICAMBI VC 7 Signature Line
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.