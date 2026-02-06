Rasaerba a batteria LMO 4-18 Dual

Alimentato da due batterie da 18 V per un potente motore da 36 V, combinato con una larghezza di taglio di 37 cm – ideale per prati fino a 450 m².

Potente e altamente manovrabile: alimentato da due batterie da 18 V e da un motore brushless da 36 V, LMO 4-18 Dual è la soluzione ideale per prati fino a 450 m². Il peso ridotto rende la falciatrice particolarmente manovrabile e agile. La larghezza di lavoro è di 37 cm e l'altezza di taglio può essere facilmente regolata su cinque livelli compresi tra 25 e 65 mm. Grazie al controllo intelligente del motore della funzione iPower, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura. I pettini per prato catturano automaticamente l'erba anche quando cresce vicino ai bordi. Con il sistema di taglio 2 in 1, l'erba tagliata viene distribuita uniformemente sul prato attraverso un tappo di pacciamatura, che funge da fertilizzante, o in alternativa raccolta nel grande contenitore di raccolta dell'erba da 40 litri - per un taglio ininterrotto più a lungo. L'altezza della barra di guida può essere regolata per una posizione di lavoro comoda. Quando il telaio è ripiegato, occupa meno spazio quando viene riposto. C'è una maniglia grande e robusta per trasportare su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie Kärcher da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Rasaerba a batteria LMO 4-18 Dual: 18 V + 18 V = 36 V di potenza
18 V + 18 V = 36 V di potenza
Potente motore da 36 V alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V.
Rasaerba a batteria LMO 4-18 Dual: Potente motore senza spazzole
Potente motore senza spazzole
Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Rasaerba a batteria LMO 4-18 Dual: iPower
iPower
Prestazioni aggiuntive e autonomia della batteria ottimizzata. Grazie al controllo intelligente del motore, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura.
Sistema di taglio 2-in-1
  • L'erba tagliata viene raccolta in modo efficiente nel contenitore del raccoglierba durante il taglio.
  • Funzione mulching: utilizzando il tappo mulching, l'erba tagliata viene sparsa sul prato come fertilizzante naturale.
  • Lama in acciaio affilata per tagli puliti senza fili d'erba frastagliati.
Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erba
  • Grazie al flusso d'aria ottimizzato, il contenitore di raccolta dell'erba si riempie fino al 95%. Ciò significa meno tempi di fermo durante il lavoro.
Semplice regolazione dell'altezza di taglio
  • Con un solo movimento, l'altezza di taglio può essere facilmente regolata su uno dei cinque livelli, che vanno da 25 mm a 65 mm.
Falcia fino al bordo del prato
  • I pettini del prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.
Design salvaspazio
  • Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.
  • La maniglia di guida pieghevole consente di risparmiare spazio.
Maniglia per il trasporto integrata
  • Maniglia per il trasporto integrata per un facile trasporto.
Concetto operativo ergonomico
  • La maniglia di guida può essere regolata in base all'altezza di ogni singolo utente, in modo da poter rimanere sempre in posizione verticale.
  • L'impugnatura in schiuma consente di tenere saldamente la maniglia di guida e di sentirsi a proprio agio.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio del motore (V) 36
Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Larghezza di taglio (cm) 37
Altezza di taglio (mm) 25 - 65
Regolazione dell'altezza di taglio 5x
Capacità cestello raccolta erba (l) 40
Trazione Motore brushless
Velocità (rpm) 3500
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 2
Prestazioni per carica della batteria * (m²) max. 450 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 40 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 14,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1222 x 437 x 1002

Scope of supply

  • Variante: Batterie e caricabatterie non inclusi
  • Kit pacciamatura
  • Cestello raccolta erba

Dotazione

  • Lama
  • Maniglia di guida, regolabile in altezza
  • Maniglia per il trasporto integrata
  • Visualizzazione del livello di riempimento
Aree di applicazione
  • Prato
