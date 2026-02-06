Rasaerba a batteria LMO 4-18 Dual
Alimentato da due batterie da 18 V per un potente motore da 36 V, combinato con una larghezza di taglio di 37 cm – ideale per prati fino a 450 m².
Potente e altamente manovrabile: alimentato da due batterie da 18 V e da un motore brushless da 36 V, LMO 4-18 Dual è la soluzione ideale per prati fino a 450 m². Il peso ridotto rende la falciatrice particolarmente manovrabile e agile. La larghezza di lavoro è di 37 cm e l'altezza di taglio può essere facilmente regolata su cinque livelli compresi tra 25 e 65 mm. Grazie al controllo intelligente del motore della funzione iPower, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura. I pettini per prato catturano automaticamente l'erba anche quando cresce vicino ai bordi. Con il sistema di taglio 2 in 1, l'erba tagliata viene distribuita uniformemente sul prato attraverso un tappo di pacciamatura, che funge da fertilizzante, o in alternativa raccolta nel grande contenitore di raccolta dell'erba da 40 litri - per un taglio ininterrotto più a lungo. L'altezza della barra di guida può essere regolata per una posizione di lavoro comoda. Quando il telaio è ripiegato, occupa meno spazio quando viene riposto. C'è una maniglia grande e robusta per trasportare su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie Kärcher da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
18 V + 18 V = 36 V di potenzaPotente motore da 36 V alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V.
Potente motore senza spazzolePer un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
iPowerPrestazioni aggiuntive e autonomia della batteria ottimizzata. Grazie al controllo intelligente del motore, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura.
Sistema di taglio 2-in-1
- L'erba tagliata viene raccolta in modo efficiente nel contenitore del raccoglierba durante il taglio.
- Funzione mulching: utilizzando il tappo mulching, l'erba tagliata viene sparsa sul prato come fertilizzante naturale.
- Lama in acciaio affilata per tagli puliti senza fili d'erba frastagliati.
Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erba
- Grazie al flusso d'aria ottimizzato, il contenitore di raccolta dell'erba si riempie fino al 95%. Ciò significa meno tempi di fermo durante il lavoro.
Semplice regolazione dell'altezza di taglio
- Con un solo movimento, l'altezza di taglio può essere facilmente regolata su uno dei cinque livelli, che vanno da 25 mm a 65 mm.
Falcia fino al bordo del prato
- I pettini del prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.
Design salvaspazio
- Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.
- La maniglia di guida pieghevole consente di risparmiare spazio.
Maniglia per il trasporto integrata
- Maniglia per il trasporto integrata per un facile trasporto.
Concetto operativo ergonomico
- La maniglia di guida può essere regolata in base all'altezza di ogni singolo utente, in modo da poter rimanere sempre in posizione verticale.
- L'impugnatura in schiuma consente di tenere saldamente la maniglia di guida e di sentirsi a proprio agio.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio del motore (V)
|36
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Larghezza di taglio (cm)
|37
|Altezza di taglio (mm)
|25 - 65
|Regolazione dell'altezza di taglio
|5x
|Capacità cestello raccolta erba (l)
|40
|Trazione
|Motore brushless
|Velocità (rpm)
|3500
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|14,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Variante: Batterie e caricabatterie non inclusi
- Kit pacciamatura
- Cestello raccolta erba
Dotazione
- Lama
- Maniglia di guida, regolabile in altezza
- Maniglia per il trasporto integrata
- Visualizzazione del livello di riempimento
Videos
Aree di applicazione
- Prato
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI LMO 4-18 Dual
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.