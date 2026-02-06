Potente e altamente manovrabile: alimentato da due batterie da 18 V e da un motore brushless da 36 V, LMO 4-18 Dual è la soluzione ideale per prati fino a 450 m². Il peso ridotto rende la falciatrice particolarmente manovrabile e agile. La larghezza di lavoro è di 37 cm e l'altezza di taglio può essere facilmente regolata su cinque livelli compresi tra 25 e 65 mm. Grazie al controllo intelligente del motore della funzione iPower, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura. I pettini per prato catturano automaticamente l'erba anche quando cresce vicino ai bordi. Con il sistema di taglio 2 in 1, l'erba tagliata viene distribuita uniformemente sul prato attraverso un tappo di pacciamatura, che funge da fertilizzante, o in alternativa raccolta nel grande contenitore di raccolta dell'erba da 40 litri - per un taglio ininterrotto più a lungo. L'altezza della barra di guida può essere regolata per una posizione di lavoro comoda. Quando il telaio è ripiegato, occupa meno spazio quando viene riposto. C'è una maniglia grande e robusta per trasportare su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie Kärcher da 18 V.