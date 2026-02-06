Con due batterie da 18 volt e un potente motore brushless da 36 volt, l'LMO 5-18 Dual Battery è ugualmente a suo agio su prati di grandi dimensioni fino a 550 m². Leggero e manovrabile, il rasaerba a batteria può essere spinto senza sforzo su terreni irregolari e attorno agli ostacoli. La larghezza di lavoro è di 41 cm e l'altezza di taglio può essere regolata su sei livelli, da 25 a 70 mm. Durante la falciatura, il sistema di controllo intelligente del motore iPower adatta automaticamente la velocità alle condizioni dell'erba. Lungo i bordi o i bordi, i pettini per prato raddrizzano i fili d'erba, assicurando che nessun filo venga perso. Il sistema di taglio 2 in 1 consente di distribuire uniformemente l'erba tagliata sul prato come fertilizzante naturale o di raccoglierla nel grande contenitore di raccolta dell'erba da 45 litri, per un taglio ininterrotto più a lungo. La maniglia di guida è telescopica per una posizione di lavoro comoda ed ergonomica. Il telaio pieghevole occupa pochissimo spazio quando viene riposto. C'è una maniglia grande e robusta per trasportare su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie Kärcher da 18 V.