Rasaerba a batteria LMO 5-18 Dual

Con una larghezza di taglio di 41 cm e una potenza doppia: il potente motore da 36 volt del rasaerba a batteria LMO 5-18 Dual Battery è azionato da due batterie da 18 volt.

Con due batterie da 18 volt e un potente motore brushless da 36 volt, l'LMO 5-18 Dual Battery è ugualmente a suo agio su prati di grandi dimensioni fino a 550 m². Leggero e manovrabile, il rasaerba a batteria può essere spinto senza sforzo su terreni irregolari e attorno agli ostacoli. La larghezza di lavoro è di 41 cm e l'altezza di taglio può essere regolata su sei livelli, da 25 a 70 mm. Durante la falciatura, il sistema di controllo intelligente del motore iPower adatta automaticamente la velocità alle condizioni dell'erba. Lungo i bordi o i bordi, i pettini per prato raddrizzano i fili d'erba, assicurando che nessun filo venga perso. Il sistema di taglio 2 in 1 consente di distribuire uniformemente l'erba tagliata sul prato come fertilizzante naturale o di raccoglierla nel grande contenitore di raccolta dell'erba da 45 litri, per un taglio ininterrotto più a lungo. La maniglia di guida è telescopica per una posizione di lavoro comoda ed ergonomica. Il telaio pieghevole occupa pochissimo spazio quando viene riposto. C'è una maniglia grande e robusta per trasportare su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie Kärcher da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
18 V + 18 V = 36 V di potenza
Potente motore da 36 V alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V.
Potente motore senza spazzole
Prestazioni elevate e maggiore durata del prodotto
iPower
Prestazioni aggiuntive e autonomia della batteria ottimizzata. Grazie al controllo intelligente del motore, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura.
Sistema di taglio 2-in-1
  • L'erba tagliata viene raccolta in modo efficiente nel contenitore del raccoglierba durante il taglio.
  • Funzione mulching: utilizzando il tappo mulching, l'erba tagliata viene sparsa sul prato come fertilizzante naturale.
  • Lama in acciaio affilata per tagli puliti senza fili d'erba frastagliati.
Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erba
  • Grazie al flusso d'aria ottimizzato, il contenitore di raccolta dell'erba si riempie fino al 95%. Ciò significa meno tempi di fermo durante il lavoro.
  • Lo sportello del contenitore di raccolta dell'erba si chiude quando è completamente pieno e deve essere svuotato.
Semplice regolazione dell'altezza di taglio
  • Con un solo movimento, l'altezza di taglio può essere facilmente regolata su uno dei sei livelli, che vanno da 25 a 70 mm.
Falcia fino al bordo del prato
  • I pettini del prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.
Design salvaspazio
  • Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.
  • La maniglia di guida pieghevole consente di risparmiare spazio.
Maniglia per il trasporto integrata
  • Maniglia per il trasporto integrata per un facile trasporto.
Concetto operativo ergonomico
  • Elementi di fissaggio a sgancio rapido per un facile bloccaggio. L'angolo regolabile assicura una posizione di lavoro verticale.
  • L'impugnatura in schiuma consente di tenere saldamente la maniglia di guida e di sentirsi a proprio agio.
  • La barra di controllo a tutta lunghezza sulla maniglia di guida semplifica il funzionamento.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio del motore (V) 36
Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Larghezza di taglio (cm) 41
Altezza di taglio (cm) 25 - 70
Regolazione dell'altezza di taglio 6x
Capacità cestello raccolta erba (l) 45
Trazione Motore brushless
Velocità (rpm) 3500
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 2
Prestazioni per carica della batteria * (m²) max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 14
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1245 x 440 x 1031

Scope of supply

  • Variante: Batterie e caricabatterie non inclusi
  • Kit pacciamatura
  • Cestello raccolta erba

Dotazione

  • Lama
  • Maniglia di guida, regolabile in altezza
  • Maniglia per il trasporto integrata
  • Visualizzazione del livello di riempimento
