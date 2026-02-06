Rasaerba a batteria LMO 5-18 Dual
Con una larghezza di taglio di 41 cm e una potenza doppia: il potente motore da 36 volt del rasaerba a batteria LMO 5-18 Dual Battery è azionato da due batterie da 18 volt.
Con due batterie da 18 volt e un potente motore brushless da 36 volt, l'LMO 5-18 Dual Battery è ugualmente a suo agio su prati di grandi dimensioni fino a 550 m². Leggero e manovrabile, il rasaerba a batteria può essere spinto senza sforzo su terreni irregolari e attorno agli ostacoli. La larghezza di lavoro è di 41 cm e l'altezza di taglio può essere regolata su sei livelli, da 25 a 70 mm. Durante la falciatura, il sistema di controllo intelligente del motore iPower adatta automaticamente la velocità alle condizioni dell'erba. Lungo i bordi o i bordi, i pettini per prato raddrizzano i fili d'erba, assicurando che nessun filo venga perso. Il sistema di taglio 2 in 1 consente di distribuire uniformemente l'erba tagliata sul prato come fertilizzante naturale o di raccoglierla nel grande contenitore di raccolta dell'erba da 45 litri, per un taglio ininterrotto più a lungo. La maniglia di guida è telescopica per una posizione di lavoro comoda ed ergonomica. Il telaio pieghevole occupa pochissimo spazio quando viene riposto. C'è una maniglia grande e robusta per trasportare su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie Kärcher da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
18 V + 18 V = 36 V di potenzaPotente motore da 36 V alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V.
Potente motore senza spazzolePrestazioni elevate e maggiore durata del prodotto
iPowerPrestazioni aggiuntive e autonomia della batteria ottimizzata. Grazie al controllo intelligente del motore, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura.
Sistema di taglio 2-in-1
- L'erba tagliata viene raccolta in modo efficiente nel contenitore del raccoglierba durante il taglio.
- Funzione mulching: utilizzando il tappo mulching, l'erba tagliata viene sparsa sul prato come fertilizzante naturale.
- Lama in acciaio affilata per tagli puliti senza fili d'erba frastagliati.
Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erba
- Grazie al flusso d'aria ottimizzato, il contenitore di raccolta dell'erba si riempie fino al 95%. Ciò significa meno tempi di fermo durante il lavoro.
- Lo sportello del contenitore di raccolta dell'erba si chiude quando è completamente pieno e deve essere svuotato.
Semplice regolazione dell'altezza di taglio
- Con un solo movimento, l'altezza di taglio può essere facilmente regolata su uno dei sei livelli, che vanno da 25 a 70 mm.
Falcia fino al bordo del prato
- I pettini del prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.
Design salvaspazio
- Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.
- La maniglia di guida pieghevole consente di risparmiare spazio.
Maniglia per il trasporto integrata
- Maniglia per il trasporto integrata per un facile trasporto.
Concetto operativo ergonomico
- Elementi di fissaggio a sgancio rapido per un facile bloccaggio. L'angolo regolabile assicura una posizione di lavoro verticale.
- L'impugnatura in schiuma consente di tenere saldamente la maniglia di guida e di sentirsi a proprio agio.
- La barra di controllo a tutta lunghezza sulla maniglia di guida semplifica il funzionamento.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio del motore (V)
|36
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Larghezza di taglio (cm)
|41
|Altezza di taglio (cm)
|25 - 70
|Regolazione dell'altezza di taglio
|6x
|Capacità cestello raccolta erba (l)
|45
|Trazione
|Motore brushless
|Velocità (rpm)
|3500
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|14
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Scope of supply
- Variante: Batterie e caricabatterie non inclusi
- Kit pacciamatura
- Cestello raccolta erba
Dotazione
- Lama
- Maniglia di guida, regolabile in altezza
- Maniglia per il trasporto integrata
- Visualizzazione del livello di riempimento
Aree di applicazione
- Prato
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI LMO 5-18 Dual
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.