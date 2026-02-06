Il KWD 1 V-12/2/18 colpisce per il suo design compatto, la sua grande potenza e la sua efficienza energetica, con un consumo di soli 1000 W. La macchina raggiunge i migliori risultati di pulizia per sporco secco, umido, fine e grossolano. L'aspiratore solidi e liquidi è dotato di un robusto contenitore in plastica da 12 litri, un cavo da 2 metri e un tubo di aspirazione lungo 1,8 metri con impugnatura dritta, bocchetta per pavimenti, filtro in schiuma e sacchetto filtro in vello. Il Bidone Aspiratutto è inoltre dotato di una pratica funzione soffiante, utilizzabile nei punti in cui l'aspirazione risulta difficoltosa. Il vano portaoggetti sulla testa della macchina serve per riporre in sicurezza utensili e minuteria come viti e chiodi. Inoltre, la macchina convince per la semplicità di sistemazione degli accessori, il sistema di chiusura "Pull & Push" e una maniglia di trasporto ergonomica per un trasporto confortevole.