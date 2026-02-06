Bidone aspiratutto KWD 5 V-25/5/22 (BYY)
L'aspiratore solidi/liquidi KWD 5 V-25/5/22 combina grande capienza (25 L) con cavo 5m e tubo 2,2m. Le funzioni soffiante e pulizia filtro massimizzano l'efficacia.
Potenza di aspirazione estrema e alta efficienza energetica (soli 1.100 W): l'aspirapolvere per solidi e liquidi KWD 5 V-25/5/22, con contenitore robusto da 25 litri, cavo 5m, tubo aspirazione 2,2m e bocchetta per pavimenti, garantisce pulizie eccellenti su sporco secco, umido o grossolano. Il filtro plissettato piatto è ideale per l'aspirazione continua di solidi e liquidi senza doverlo sostituire e mantenendo l'efficienza dell'aspiratore nel tempo. Grazie alla tecnologia brevettata, la rimozione del filtro avviene velocemente evitando qualsiasi contatto con lo sporco, il filtro è poi pulibile rapidamente con la funzione integrata di pulizia filtro. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica permette il collegamento diretto degli accessori. Il tubo può essere riposto sui lati dell'apparecchio in modo salvaspazio. La posizione di parcheggio sul paraurti e la pratica funzione soffiante completano la praticità durante le brevi pause di lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia del filtro profondaE' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato. Potenza d'aspirazione sempre costante
Teconologia di sostituzione filtro brevettataPraticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
- Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori
- Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Vano porta oggetti
- Per riporre in modo sicuro utensili e piccole parti come viti e chiodi.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1200
|Potenza di aspirazione (W)
|280
|Aspirazione (mbar)
|max. 260
|Portata aria (l/s)
|max. 70
|Capacità vano raccolta (l)
|25
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina nero Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|8,4
|Peso con imballo (kg)
|12
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 653
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 5 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Restauro
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Liquidi
- Cantina
- Stanza hobby
- Ingresso
Accessori
RICAMBI KWD 5 V-25/5/22 (BYY)
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.