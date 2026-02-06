Potenza di aspirazione estrema e alta efficienza energetica (soli 1.100 W): l'aspirapolvere per solidi e liquidi KWD 5 V-25/5/22, con contenitore robusto da 25 litri, cavo 5m, tubo aspirazione 2,2m e bocchetta per pavimenti, garantisce pulizie eccellenti su sporco secco, umido o grossolano. Il filtro plissettato piatto è ideale per l'aspirazione continua di solidi e liquidi senza doverlo sostituire e mantenendo l'efficienza dell'aspiratore nel tempo. Grazie alla tecnologia brevettata, la rimozione del filtro avviene velocemente evitando qualsiasi contatto con lo sporco, il filtro è poi pulibile rapidamente con la funzione integrata di pulizia filtro. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica permette il collegamento diretto degli accessori. Il tubo può essere riposto sui lati dell'apparecchio in modo salvaspazio. La posizione di parcheggio sul paraurti e la pratica funzione soffiante completano la praticità durante le brevi pause di lavoro.