Bidone aspiratutto KWD 6 P S V-30/8/22/T
Il KWD 6 P S V-30/8/22/T è dotato di un contenitore in acciaio inox da 30 litri, tubi in acciaio inossidabile, filtro plissettato piatto con funzione di pulizia e una presa di corrente.
Il KWD 6 P S V-30/8/22/T è estremamente potente ed efficiente con 1300 Watt, un contenitore in acciaio inox da 30 litri, tubi in acciaio inox, cavo da 8 metri e tubo flessibile di aspirazione da 2,2 metri. Il tappo di scarico permette di svuotare il bidone dai liquidi aspirati. Elettroutensili possono essere collegati tramite la presa di corrente integrata, che automaticamente accende/spegne l'apparecchio. L'interruttore sul bidone consente di adattare la potenza di aspirazione alle proprie esigenze. Il filtro plissettato piatto può essere rimosso aprendo la scatola del filtro, senza dover entrare in contatto con lo sporco, inoltre può essere pulito in modo efficiente utilizzando il pulsante di pulizia filtro, ripristinando facilmente la piena potenza di aspirazione. La funzione soffiante è particolarmente utile per la pulizia di oggetti delicati. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica consente di collegare gli accessori direttamente al tubo flessibile di aspirazione. Ulteriori vantaggi sono la possibilità di riporre il tubo di aspirazione in modo compatto, appendendolo su entrambi i lati dell'apparecchio, e la posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti.
Caratteristiche e vantaggi
Presa di corrente con interruttore on/off automatico per il collegamento di utensili elettrici
- Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente.
- L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Pulizia del filtro profonda
- E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
- Potenza d'aspirazione sempre costante
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo.
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Valvola di scarico
- La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Vano porta accessori e porta cavo
- Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori
- Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1300
|Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)
|min. 100 - max. 2100
|Potenza di aspirazione (W)
|300
|Aspirazione (mbar)
|max. 280
|Portata aria (l/s)
|max. 75
|Capacità vano raccolta (l)
|30
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina nero Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|8
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|9,6
|Peso con imballo (kg)
|13,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 m
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Flexible suction hose: 1 m, 35 mm
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Valvola di scarico
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 5 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro
- Interno del veicolo
- Garage
- Liquidi
- Cantina
- Stanza hobby
- Ingresso
- Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
RICAMBI KWD 6 P S V-30/8/22/T
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.