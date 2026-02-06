Il KWD 6 P S V-30/8/22/T è estremamente potente ed efficiente con 1300 Watt, un contenitore in acciaio inox da 30 litri, tubi in acciaio inox, cavo da 8 metri e tubo flessibile di aspirazione da 2,2 metri. Il tappo di scarico permette di svuotare il bidone dai liquidi aspirati. Elettroutensili possono essere collegati tramite la presa di corrente integrata, che automaticamente accende/spegne l'apparecchio. L'interruttore sul bidone consente di adattare la potenza di aspirazione alle proprie esigenze. Il filtro plissettato piatto può essere rimosso aprendo la scatola del filtro, senza dover entrare in contatto con lo sporco, inoltre può essere pulito in modo efficiente utilizzando il pulsante di pulizia filtro, ripristinando facilmente la piena potenza di aspirazione. La funzione soffiante è particolarmente utile per la pulizia di oggetti delicati. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica consente di collegare gli accessori direttamente al tubo flessibile di aspirazione. Ulteriori vantaggi sono la possibilità di riporre il tubo di aspirazione in modo compatto, appendendolo su entrambi i lati dell'apparecchio, e la posizione di parcheggio per la bocchetta per pavimenti.