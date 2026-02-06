Nessun cavo. Nessun limite: il WD 2-18 alimentato a batteria funziona sulla piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V e offre la massima flessibilità, design compatto e libertà di movimento. Il dispositivo combina perfettamente un tubo di aspirazione lungo 1,8 metri e una bocchetta per pavimenti con clip e può rimuovere lo sporco umido, fine o grossolano in pochissimo tempo. Il dispositivo è inoltre dotato di un contenitore in plastica da 12 litri e di un sacchetto filtro in vello. Il vano porta-tubo di aspirazione è salvaspazio: basta appenderlo saldamente alla testa del dispositivo. L'aspiratore include la funzione soffiante per le aree in cui non è possibile aspirare, il ripiano porta-attrezzi e piccoli oggetti, l'interruttore rotante per accendere e spegnere facilmente il dispositivo, la maniglia di trasporto ergonomica e il sistema di bloccaggio "Pull & Push" che consente di aprire e chiudere facilmente il contenitore. La posizione di parcheggio prevista sul paraurti consente di riporre comodamente i tubi e la bocchetta per pavimenti anche durante le brevi pause di lavoro. La fornitura comprende la batteria Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah e un caricabatteria.