Il WD 2 Plus V-15/4/18 colpisce per il suo design compatto, l'eccellente potenza di aspirazione e l'efficienza energetica, con una potenza di soli 1.000 watt. Questo dispositivo raggiunge i migliori risultati di pulizia sia che si tratti di sporco secco, umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere per solidi e liquidi è dotato di un robusto contenitore in plastica da 15 litri, un cavo da 4 metri e un tubo di aspirazione da 1,8 metri con impugnatura dritta, una bocchetta per pavimenti, un filtro in schiuma e un sacchetto in vello. L'aspirapolvere ha anche una pratica funzione soffiante che può essere utilizzata per pulire in punti in cui l'aspirazione è difficile, e molto altro ancora. La superficie di appoggio sulla parte superiore del dispositivo viene utilizzata per riporre in modo sicuro utensili e piccole parti, come viti e chiodi. Tubi e bocchette per pavimenti possono anche essere riposti rapidamente e comodamente nella posizione di parcheggio prevista sul paraurti. Inoltre, il dispositivo vanta un design compatto, un facile stoccaggio degli accessori, il sistema di bloccaggio Pull & Push e una maniglia di trasporto ergonomica, che lo rende comodo da trasportare.