Bidone aspiratutto WD 2 Foam 15L *EU
L'aspirapolvere per solidi e liquidi WD 2 Plus V-15/4/18, con il suo contenitore in plastica da 15 l, il cavo da 4 m, il tubo di aspirazione da 1,8 m e la funzione soffiante, può essere utilizzato per quasi tutti i tipi di sporco.
Il WD 2 Plus V-15/4/18 colpisce per il suo design compatto, l'eccellente potenza di aspirazione e l'efficienza energetica, con una potenza di soli 1.000 watt. Questo dispositivo raggiunge i migliori risultati di pulizia sia che si tratti di sporco secco, umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere per solidi e liquidi è dotato di un robusto contenitore in plastica da 15 litri, un cavo da 4 metri e un tubo di aspirazione da 1,8 metri con impugnatura dritta, una bocchetta per pavimenti, un filtro in schiuma e un sacchetto in vello. L'aspirapolvere ha anche una pratica funzione soffiante che può essere utilizzata per pulire in punti in cui l'aspirazione è difficile, e molto altro ancora. La superficie di appoggio sulla parte superiore del dispositivo viene utilizzata per riporre in modo sicuro utensili e piccole parti, come viti e chiodi. Tubi e bocchette per pavimenti possono anche essere riposti rapidamente e comodamente nella posizione di parcheggio prevista sul paraurti. Inoltre, il dispositivo vanta un design compatto, un facile stoccaggio degli accessori, il sistema di bloccaggio Pull & Push e una maniglia di trasporto ergonomica, che lo rende comodo da trasportare.
Caratteristiche e vantaggi
Pratico spazio per riporre gli accessoriSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Possibilità di riporre la macchina in modo compatto
Funzione soffianteLa funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare. Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in velloMateriale resistente a tre strati Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Vano porta oggetti
- Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Facile da trasportate.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Potenza di aspirazione (W)
|220
|Aspirazione (mbar)
|max. 220
|Portata aria (l/s)
|max. 43
|Capacità vano raccolta (l)
|15
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|6,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.8 m
- Tipo di tubo di aspirazione: con impugnatura lunga
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
- Filtro in schiuma: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura pieghevole
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
