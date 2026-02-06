Bidone aspiratutto WD 2 Foam 15L *EU

L'aspirapolvere per solidi e liquidi WD 2 Plus V-15/4/18, con il suo contenitore in plastica da 15 l, il cavo da 4 m, il tubo di aspirazione da 1,8 m e la funzione soffiante, può essere utilizzato per quasi tutti i tipi di sporco.

Il WD 2 Plus V-15/4/18 colpisce per il suo design compatto, l'eccellente potenza di aspirazione e l'efficienza energetica, con una potenza di soli 1.000 watt. Questo dispositivo raggiunge i migliori risultati di pulizia sia che si tratti di sporco secco, umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere per solidi e liquidi è dotato di un robusto contenitore in plastica da 15 litri, un cavo da 4 metri e un tubo di aspirazione da 1,8 metri con impugnatura dritta, una bocchetta per pavimenti, un filtro in schiuma e un sacchetto in vello. L'aspirapolvere ha anche una pratica funzione soffiante che può essere utilizzata per pulire in punti in cui l'aspirazione è difficile, e molto altro ancora. La superficie di appoggio sulla parte superiore del dispositivo viene utilizzata per riporre in modo sicuro utensili e piccole parti, come viti e chiodi. Tubi e bocchette per pavimenti possono anche essere riposti rapidamente e comodamente nella posizione di parcheggio prevista sul paraurti. Inoltre, il dispositivo vanta un design compatto, un facile stoccaggio degli accessori, il sistema di bloccaggio Pull & Push e una maniglia di trasporto ergonomica, che lo rende comodo da trasportare.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto WD 2 Foam 15L *EU: Pratico spazio per riporre gli accessori
Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Possibilità di riporre la macchina in modo compatto
Bidone aspiratutto WD 2 Foam 15L *EU: Funzione soffiante
La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare. Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Bidone aspiratutto WD 2 Foam 15L *EU: Sacchetto filtro in vello
Materiale resistente a tre strati Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Vano porta oggetti
  • Per lo stoccaggio degli accessori e della piccola strumentazione.
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Possibilità di riporre gli accessori
  • Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
  • Facile da trasportate.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1000
Potenza di aspirazione (W) 220
Aspirazione (mbar) max. 220
Portata aria (l/s) max. 43
Capacità vano raccolta (l) 15
Materiale vano di raccolta Plastica
Componente colore Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
Cavo di alimentazione (m) 4
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Rumorosità (dB(A)) 74
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,3
Peso con imballo (kg) 6,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 349 x 328 x 430

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.8 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: con impugnatura lunga
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: clip
  • Bocchetta fessure
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
  • Filtro in schiuma: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Interruttore ON/OFF
  • Funzione soffiante
  • Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
  • Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
  • Vano accessori
  • Impugnatura pieghevole
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Bidone aspiratutto WD 2 Foam 15L *EU
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Interno del veicolo
  • Garage
  • Cantina
  • Liquidi
  • Ingresso
  • Stanza hobby
Accessori
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.