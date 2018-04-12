Il WD 2 Plus V-12/4/18 Pet ha un design compatto, un'eccellente potenza di aspirazione e un'ottima efficienza energetica, con un consumo nominale di soli 1.000 watt. Questo dispositivo raggiunge risultati di pulizia ottimali su sporco secco, umido, fine o grossolano. Una bocchetta per tappezzeria è inclusa per rimuovere efficacemente i peli di animali dalle superfici tessili. L'aspiratore è dotato di un contenitore in plastica da 12 litri, cavo da 4 metri e tubo di aspirazione da 1,8 metri, bocchetta per pavimenti, filtro in schiuma e sacchetto filtro in vello. L'aspiratore ha una pratica funzione soffiante che può essere utilizzata per pulire in punti in cui l'aspirazione è difficoltosa. La superficie di appoggio sulla parte superiore del dispositivo è utilizzabile per riporre utensili e piccoli pezzi, come viti e chiodi. Tubi e bocchette per pavimenti possono anche essere riposti rapidamente e comodamente nella posizione di parcheggio prevista sul paraurti. Inoltre, il dispositivo vanta un sistema di stoccaggio salvaspazio, un facile alloggiamento degli accessori, il sistema di bloccaggio Pull & Push e una maniglia di trasporto ergonomica, che ne rendono comodo il trasporto.