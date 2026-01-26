Il KWD 1 W V-12/2/18 si distingue per il suo design compatto, la sua potenza di aspirazione e la sua efficienza energetica, con una potenza nominale di ingresso di soli 1.000 watt. Ciò garantisce risultati di pulizia ottimali, sia che si tratti di sporco secco, umido, fine o grossolano. L'aspirapolvere per solidi e liquidi è dotato di un robusto contenitore in plastica da 12 litri, un cavo da 2 metri e un tubo di aspirazione da 1,8 metri con impugnatura dritta, una bocchetta per pavimenti, un filtro in schiuma e un sacchetto filtro in vello. L'aspirapolvere è inoltre dotato di una pratica funzione soffiante, che può essere utilizzata per pulire in punti in cui l'aspirazione è difficoltosa, e molto altro ancora. Il vano portaoggetti sulla parte superiore dell'apparecchio può essere utilizzato per riporre in modo sicuro utensili e piccoli pezzi come viti e chiodi. L'apparecchio convince anche per il suo spazio di stoccaggio salvaspazio, la semplice conservazione degli accessori, il sistema di bloccaggio Pull & Push e una maniglia di trasporto ergonomica che ne facilita lo spostamento.