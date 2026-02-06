Bidone aspiratutto WD 3
L'aspirapolvere multiuso WD 3, estremamente potente ed efficiente dal punto di vista energetico, è dotato di un contenitore in plastica da 17 litri, un filtro a cartuccia e nuovi accessori.
L'aspirapolvere multiuso WD 3 è super potente con un consumo di soli 1000 watt. Il suo robusto contenitore in plastica resistente agli urti ha un volume di 17 litri. Il filtro a cartuccia consente di aspirare comodamente lo sporco umido e secco senza sostituire il filtro. Il nuovo tubo di aspirazione e - da non dimenticare - l'ugello da pavimento Clips di nuova concezione con inserto misto contribuiscono alla raccolta ottimale dello sporco e garantiscono una perfetta pulizia. La maniglia facilmente rimovibile consente il collegamento diretto degli accessori al tubo di aspirazione. La pratica posizione di parcheggio consente un comodo parcheggio del tubo di aspirazione e dell'ugello a pavimento quando si prende una pausa dal lavoro. Gli aspirapolvere WD 3 svolgono un lavoro leggero nei lavori di pulizia più difficili con funzionalità aggiuntive come la funzione soffiante, il sistema di bloccaggio "Pull & Push", la maniglia ergonomica per il trasporto e la pratica custodia per cavi e accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Speciale filtro a cartuccia
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori di aspirazione innovativi
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
- Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Design compatto
- Uso flessibile e versatile
- Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza di aspirazione (W)
|200
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|5,5
|Peso con imballo (kg)
|7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Due parti
- Sacchetto filtro in carta: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Funzione soffiante
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
Videos
Aree di applicazione
- Officina
- Stanza hobby
- Cantina
- Ingresso
- Interno del veicolo
- Liquidi
Accessori
RICAMBI WD 3
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.