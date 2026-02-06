L'aspirapolvere multiuso WD 3 è super potente con un consumo di soli 1000 watt. Il suo robusto contenitore in plastica resistente agli urti ha un volume di 17 litri. Il filtro a cartuccia consente di aspirare comodamente lo sporco umido e secco senza sostituire il filtro. Il nuovo tubo di aspirazione e - da non dimenticare - l'ugello da pavimento Clips di nuova concezione con inserto misto contribuiscono alla raccolta ottimale dello sporco e garantiscono una perfetta pulizia. La maniglia facilmente rimovibile consente il collegamento diretto degli accessori al tubo di aspirazione. La pratica posizione di parcheggio consente un comodo parcheggio del tubo di aspirazione e dell'ugello a pavimento quando si prende una pausa dal lavoro. Gli aspirapolvere WD 3 svolgono un lavoro leggero nei lavori di pulizia più difficili con funzionalità aggiuntive come la funzione soffiante, il sistema di bloccaggio "Pull & Push", la maniglia ergonomica per il trasporto e la pratica custodia per cavi e accessori.