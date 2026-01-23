La nuova gamma entry level è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro. Vano raccolta in metallo. Funzione soffiante. Posizione parking