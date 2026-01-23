Bidone aspiratutto WD 3 Premium

Il potente aspiratore multiuso WD 3 Premium offre un'efficienza energetica altissima, ed è dotato di un contenitore da 17 litri in acciaio inox, robusto ed esente da corrosione; inoltre, un filtro a cartuccia, e altri nuovi accessori.

La nuova gamma entry level è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro. Vano raccolta in metallo. Funzione soffiante. Posizione parking

Caratteristiche e vantaggi
Speciale filtro a cartuccia
Speciale filtro a cartuccia
Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori di aspirazione innovativi
Accessori di aspirazione innovativi
Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido. Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
Impugnatura estraibile
Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione. Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
  • Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
  • Facile da trasportate.
Design compatto
  • Uso flessibile e versatile
  • Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza di aspirazione (W) 200
Capacità vano raccolta (l) 17
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Cavo di alimentazione (m) 4
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso senza accessori (kg) 5,8
Peso con imballo (kg) 8,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Impugnatura estraibile
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: clip
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: Due parti
  • Sacchetto filtro in carta: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Funzione soffiante
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
Aree di applicazione
  • Officina
  • Stanza hobby
  • Cantina
  • Ingresso
  • Interno del veicolo
  • Liquidi
Accessori
RICAMBI WD 3 Premium

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.

Delivery

Spedizione gratuita per ordini superiori a 100€
ExpertAdvice

Supporto e assistenza
5YearGuarantee

+1 anno di garanzia gratis
