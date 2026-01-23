Bidone aspiratutto WD 3 Premium
Il potente aspiratore multiuso WD 3 Premium offre un'efficienza energetica altissima, ed è dotato di un contenitore da 17 litri in acciaio inox, robusto ed esente da corrosione; inoltre, un filtro a cartuccia, e altri nuovi accessori.
La nuova gamma entry level è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro. Vano raccolta in metallo. Funzione soffiante. Posizione parking
Caratteristiche e vantaggi
Speciale filtro a cartucciaAspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori di aspirazione innovativiRisultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido. Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibilePossibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione. Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
- Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Facile da trasportate.
Design compatto
- Uso flessibile e versatile
- Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza di aspirazione (W)
|200
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|5,8
|Peso con imballo (kg)
|8,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Due parti
- Sacchetto filtro in carta: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Funzione soffiante
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
Videos
Aree di applicazione
- Officina
- Stanza hobby
- Cantina
- Ingresso
- Interno del veicolo
- Liquidi
Accessori
RICAMBI WD 3 Premium
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.